Найкращі повербанки для смартфонів Samsung: рейтинг актуальних моделей 2024 року

Серед найкращих повербанків для зарядки південнокорейських смартфонів — актуальні моделі від Zendure, Anker, CUKTECH.

Ці повербанки дадуть змогу зарядити смартфон за лічені хвилини і без особливих зусиль. Добірку створив ресурс Android Authority.

Samsung 25 Вт 10 000 мАг

Те, що відрізняє цей зарядний аксесуар від інших зовнішніх акумуляторів, прямо зазначено в назві: бездротова зарядка, сумісна зі стандартом Qi. Акумулятор підтримує бездротову зарядку потужністю до 15 Вт для сумісних смартфонів Samsung. Цей зарядний пристрій також може заряджати інші сумісні зі стандартом Qi пристрої. Можна навіть використовувати зовнішній акумулятор як звичайний бездротовий зарядний майданчик вдома. Він також має пару портів USB-C для зарядки пристроїв. Чудова новина полягає в тому, що ціна знижена до 45 доларів, що набагато краще, ніж ціна попереднього покоління у 80 доларів.

Samsung 45 Вт 20 000 мАг

Його максимальна швидкість зарядки становить 45 Вт. З огляду на це, акумулятор Samsung 45 Вт 20 000 мАг безумовно входить до числа найкращих зовнішніх акумуляторів для швидкої зарядки смартфона Samsung.

Цей підтримує стандарт PPS Power Delivery і вирізняється новою мовою дизайну Samsung. Він також оснащений трьома портами USB-C, що забезпечує більшу універсальність для одночасної зарядки декількох пристроїв. У цього немає бездротової зарядки, але за 30 доларів це непогана угода, і він може заряджатися швидше.

Omni 20 Plus

Ті, хто хоче серйозно підійти до пошуку найкращих зовнішніх акумуляторів для пристроїв Samsung, мають звернути увагу й на інші бренди. Цей недешевий, але він може дуже ефективно заряджати телефон Samsung, надаючи безліч варіантів. Порт USB-C може працювати зі швидкістю 60 Вт.

Цей портативний акумулятор не має PPS, але він все одно може швидко заряджати будь-який телефон Samsung! Це тому, що у нього є розетка змінного струму з максимальною швидкістю 100 Вт, за умови, що є відповідний зарядний пристрій для роботи на блискавичних швидкостях. Він також поставляється з акумулятором ємністю 20 000 мАг, що достатньо для багаторазового заряджання телефону.

Zendure 10 000 мАг PD 45 Вт

Нелегко знайти портативні зарядні пристрої зі специфікацією PPS, тому приємно бачити, що Zendure 10,000mAh PD 45W mini power bank включає її. На жаль, він підтримує тільки до 33 Вт з використанням PPS. Цього все ще недостатньо для швидкої зарядки Galaxy S24 Ultra або Plus на максимальній швидкості, але все одно буде досить швидко. А максимальна вихідна потужність становить 45 Вт, тому його можна використовувати як частину додаткової енергії для інших пристроїв або аксесуарів.

Також є два порти USB-A і порт USB-C. Він дуже кишеньковий і постачається з розумно великою батареєю на 10 000 мАг. Він також має досить крутий вигляд. Його ціна становить 40 доларів.

Зовнішній акумулятор Anker 521

Він також може використовуватися як настінний зарядний пристрій і може заряджати свій внутрішній акумулятор ємністю 5000 мАг, одночасно підживлюючи пристрої, використовуючи пару портів USB-C. Потім він перетворюється на портативний акумулятор, якщо його вимкнути.

Найчудовіше в цьому маленькому повербанку — його швидкість. Він може заряджати пристрої з максимальною потужністю 45 Вт. У нього немає PPS, але якщо пожертвувати максимальною швидкістю, його можна взяти з собою в дорогу і продовжувати заряджати де завгодно. Це може бути чудова маленька портативна батарея, яка також може замінити зарядний пристрій за 50 доларів.

Omni 40 Plus

Це — один із найкращих повербанків для швидкої зарядки смартфона Samsung, то важко перевершити Omni 40 Plus. Почнемо з того, що у нього немає підтримки PPS, але все одно можна заряджати на максимальній швидкості завдяки порту змінного струму потужністю 100 Вт. Не кажучи вже про те, що інша частина портативного акумулятора просто приголомшлива.

Зовнішній акумулятор CUKTECH 20

У цієї моделі максимальна вихідна потужність 210 Вт. Є два порти USB-C і одне з'єднання USB-A. Найшвидший порт USB-C може витримувати швидкість 140 Вт, а другий досягає 45 Вт. Обидва порти USB-C також підтримують PPS. Порт USB-A може заряджати зі швидкістю 30 Вт. Він не тільки може заряджати будь-який телефон Samsung на повній швидкості, а й може працювати з більшістю планшетів і ноутбуків. Маленький екран на передній панелі дуже зручний для відстеження стану зарядки кожного порту, та й сам пристрій виготовлено дуже якісно.

Раніше ми писали про те, як вибрати павербанк і правильно користуватися. Павербанк дасть змогу зарядити смартфони, ноутбуки, роутери або інші пристрої, але варто врахувати багато нюансів.