Эксперты назвали единственную характеристику смартфона, которая имеет значение: что это

Быстрый процессор или 50-мегапиксельная камера не имеют значения, если телефон разрядился.

Насколько полезен телефон в любой момент, полностью зависит от того, заряжен он или нет. Об этом пишет Android Police. Быстрый процессор или 50-мегапиксельная камера не имеют значения, если аккумулятор "умер".

Когда появились подробности о будущих чипах Tensor от Google, они были сосредоточены не на вычислительной мощности, а на эффективности. Время работы батареи на телефонах Pixel не ужасно, но исторически они не очень хорошо стареют. К сожалению, этот факт является показателем более масштабного "застоя" улучшений времени работы батареи по всем направлениям. Время работы батареи смартфона кажется более важным, чем когда-либо, но его также никогда не казалось труднее изменить.

Эти проблемы не остались незамеченными. Согласно просочившейся презентации, просмотренной Android Authority , большой план Google для своих следующих чипов Tensor заключается в улучшении температурных характеристик и времени автономной работы. Как сообщается, в презентации сообщалось, что менее 86% владельцев Pixel 6 и 7 продержались весь день без необходимости останавливаться и заряжать свой телефон. Это не сокрушительная статистика, но она, безусловно, плохо отражается на Google.

Новые чипы компании будут нацелены на улучшение как температурных показателей, так и срока службы батареи, а не на чистую производительность. Конечно, до выхода G6 Google должна выпустить Tensor G5 следующего года. Этот чип, по данным Android Authority , станет первым, изготовленным с использованием 3-нм класса N3E от TSMC, того же узла, который используется для производства чипов Apple A18 Pro и M4. Когда Tensor G6 будет готов к производству, ожидается, что он будет использовать еще более эффективный узел.

Это примечательно по нескольким причинам. До сих пор Google полагалась на узел Samsung 4 нм для создания своих чипов Tensor, и результаты были неоднозначными по сравнению с конкурентами Snapdragon и A-series. Возможно, что еще важнее, чем меньше узел, тем больше транзисторов можно разместить на чипе и тем более эффективным может быть чип. Это настраивает Tensor G5 и G6 на повышение эффективности, что может привести к повышению производительности и эффективности.

Это делает будущее более обнадеживающим, но оставляет нынешнюю перспективу немного более туманной. Если сравнить время работы аккумулятора телефонов последних трех лет с чем-то вроде производительности камеры или новыми возможностями программного обеспечения, то то, как телефон снимает, и его программные функции намного превзошли то, как долго он работает от заряда.

Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от того, для чего фактически используется телефон, но даже простое рассмотрение времени работы экрана, измеренного во время обзоров смартфонов Android Police, показывает медленный прогресс. Например, телефоны Google Pixel в течение многих лет получали от 5 до 7 часов работы экрана, а Pixel 9 стал первым серьезным отклонением, регулярно получая более 6 часов работы экрана во время обзорного тестирования Android Police.

Линейка Galaxy S от Samsung совершенствовалась более стабильно, но все еще не достигла тех же высот в плане камер и других программных функций.

Некоторые из этих проблем можно отнести к ограничениям химии аккумулятора, требованиям мощных чипов или нагрузке, которую 5G-модемы оказывают на телефоны. Но также кажется, что производители телефонов не были готовы пожертвовать яркими функциями ради нескольких дополнительных часов работы от аккумулятора. Это одна из причин, по которой такие компании, как OnePlus, популяризировали быструю зарядку, а не предлагали несколько дней работы от аккумулятора — для этого не нужно отказываться от элегантного дизайна.

Amazon Kindle нужно заряжать, как и любой другой гаджет, но помимо того, что у него дисплей E Ink, он отличается от смартфона, потому что может работать неделями без подзарядки. Та же логика распространяется и на смарт-часы. Когда можно носить смарт-часы несколько дней подряд без необходимости их заряжать, о них начинаешь думать как о модном аксессуаре, а не как о батарее, за которой нужно следить.

В настоящее время еще нет смартфонов, которые работали бы так же долго — придется довольствоваться советами о том, как продлить срок службы батареи, пишет СМИ.

Напомним, обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи, которая заряжает телефон только до 80% за каждый цикл.