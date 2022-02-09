Стадное чувство: ученые выяснили, почему люди регулярно достают смартфон без причины

Эксперимент показал, что испытуемые повторяли свои действия за окружающими, подсознательно пытаясь не выделяться среди них.

Итальянские ученые в ходе социального эксперимента выяснили причины новоприобретенной людьми привычки доставать смартфон без нужды. Выяснилось, что беспричинно достающие свои гаджеты люди просто неосознанно повторяют действия окружающих, сообщает New Scientist.

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Исследователи Пизанского университета задействовали в эксперименте 88 женщин и 96 мужчин. Было проанализировано поведение испытуемых в 820 бытовых ситуациях среди общественных мест — в транспорте, кафе, парках и очередях. При этом никто из участников не знал, что за ним следят.

Наблюдение зафиксировало, что 50% испытуемых периодически доставали смартфоны на несколько секунд, а потом вновь прятали, либо разблокировали и смотрели на сообщения. Каждый раз они делали это в течение 30 секунд после того, как кто-то поблизости совершил такие же действия.

Эту реакцию подражания исследователи назвали "эффектом хамелеона". Он подсознательно проявляется у людей, не желающих выделяться среди окружающих своим поведением. При этом подобное поведение может усугубить социальную изоляцию, отмечают ученые, так как люди без смартфонов будут не соответствовать нормам, навязанным обществом и почувствуют себя одиноко.

Теперь беспричинно доставать гаджет сможет и старшее поколение украинцев, после того как президент Владимир Зеленский анонсировал новую масштабную государственную программу. В ее рамках все вакцинированные граждане Украины старше 60-ти лет смогут получить бесплатный современный смартфон и льготный тариф на мобильный Интернет. По словам главы государства, программа стартует весной этого года.

Президент также предложил украинцам выбрать название для новой государственной программы: Бабушкафон, Е-дедушка или Е-бабушка, Е-смартфон.