Стадне почуття: вчені з'ясували, чому люди регулярно дістають смартфон без причини

Експеримент показав, що випробувані повторювали свої дії за навколишніми, підсвідомо намагаючись не виділятись серед них.

Італійські вчені у процесі соціального експерименту з'ясували причини звички діставати смартфон без потреби, яка недавно сформувалася в людей. З'ясувалося, що люди, які безпричинно дістають свої гаджети, просто неусвідомлено повторюють дії оточення, повідомляє New Scientist.

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Дослідники Пізанського університету залучити в експерименті 88 жінок та 96 чоловіків. Проаналіхували поведінку випробувальників у 820 побутових ситуаціях серед громадських місць: у транспорті, кафе, парках та чергах. Водночас ніхто з учасників не знав, що за ним слідкують.

Спостереження зафіксувало, що 50% учасників періодично діставали смартфони на кілька секунд, а потім знову ховали або розблокували й дивилися на повідомлення. Щоразу вони робили це протягом 30 секунд після того, як хтось поблизу робив так само.

Цю реакцію наслідування дослідники назвали "ефектом хамелеону". Вона підсвідомо проявляється у людей, які не хочуть виділятися серед оточення своєю поведінкою. Водночас подібна поведінка може посилити соціальну ізоляцію, зазначають вчені, тому що люди без смартфонів не відповідатимуть нормам, які нав'язало суспільство, і почуватимуться самотньо.

Тепер так діставати гаджет зможе і старше покоління українців, після того, як президент Володимир Зеленський анонсував нову масштабну державну програму. У її рамках усі вакциновані громадяни України віком від 60 років зможуть отримати безкоштовний сучасний смартфон та пільговий тариф на мобільний Інтернет. За словами глави держави, програма стартує навесні цього року.

Президент також запропонував українцям вибрати назву для нової державної програми: Бабусяфон, Е-дідусь або Е-бабуся, Е-смартфон.