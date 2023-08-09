С рогами и зубами, как у людей. В Австралии обнаружили очень странный новый вид акул (фото)

Исследователи отмечают, что представители этого вида обладают весьма уникальной формой тела, а также небольшими выступающими рогами и выступающими глазами.

Ученые тысячи лет изучают океан, покрывающий большую часть поверхности Земли, но он все еще способен нас удивить. Например, на этот раз у побережья Австралии ученым удалось обнаружить совершенно новый причудливый вид акул, ранее неизвестных науке, пишет Live Science.

Исследователи назвали новый вид расписной рогатой акулой (Heterodontus marshallae), которая является частью отряда Heterodontiformes. Этот отряд акул классифицируется уникальной формой тела, небольшими рогами и выступающими глазами.

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По словам рыбного биолога из Австралийской национальной рыбной коллекции (ANFC) Хелен О'Нил, представители этого отряда в действительности напоминают окаменелости давно вымерших акул, имевших схожую морфологию, в том числе и шипы. Однако теперь исследователям удалось установить, что на самом деле они не являются близкими родственниками.

Исследователи отмечают, что недавно обнаруженный новый вид акул встречается только в северо-западных водах Австралии и живет на глубине от 125 до 229 метров. Однако наиболее удивительными кажутся зубы этих хищников, расположенные в несколько рядов в чрезвычайно массивной челюсти в соотношении с черепом. Предполагается, что это позволяет им питаться такими существами, как моллюски и ракообразные.

По словам старшего куратора ANFC и соавтора исследования Уилла Уайта, зубы всех видов роговых акул очень похожи друг на друга, однако как группа эти акулы имеют весьма разные зубы в сравнении с большинством других. Ученые считают, что зубы этих акул весьма похожи на человеческие коренные и эволюционировали, чтобы хищники могли раздавливать добычу с панцирем.

Новый вид рогатых акул, обнаруженный в Австралии Фото: CSIRO

Еще в ноябре 2022 года ученые обследовали места обитания в морском парке Гаскойн в Западной Австралии, где и поймали взрослого самца нового вида. Отмечается, что его длина составляла 53 сантиметра от кончика морды до хвостового плавника. Авторы исследования отмечают, что отличительной чертой нового вида австралийских рогатых акул является их характерный полосатый рисунок, схожи с рисунком рогатой акулы-зебры. Именно поэтому ранее ученые предполагали, что это тот же вид.

Однако акулы-зебры, как правило, обитают на мелководье, тогда как H. Marshallae предпочитают более глубокие океаны. Ученые отмечают, что в ходе исследования изучили 6 образцов и одну яичную оболочку того же вида, и только позже наткнулись на живого самца.

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