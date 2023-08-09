Илон Маск сможет. Как превратить астероид в космическую станцию: появилась новая идея

Бывший инженер представил в своей статье подробный план превращения космического камня в среду обитания для людей.

Идеи о превращении астероидов в космические станции, в которых смогут жить люди, где будет поддерживаться сила тяжести за счет вращения, существуют уже давно. Но все они остаются недостижимыми в плане реализации из-за отсутствия нужных технологий. Но бывший инженер американской компании Rockwell Collins, Дэвид Дженсен (он сейчас на пенсии), опубликовал на сервере препринтов arXiv свою статью, в которой он подробно описал относительно недорогой и кажется осуществимый план превращения астероида в космическую среду обитания для людей, пишет ScienceAlert.

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В своей статье Дженсен сосредоточился на трех важных моментах:

выбор пригодного для создания станции астероида;

выбор формы космической станции;

стратегия достижения поставленной цели.

Бывший инженер представил в своей статье подробный план превращения космического камня в среду обитания для людей Фото: The Jerusalem Post

При выборе нужного астероида, считает Дженсен, нужно учитывать его состав, размер и удаленность от Земли. Ученый для создания космической станции предлагает использовать околоземный астероид (163693) Атира. Диаметр этого камня – 4,8 км, да к тому же вокруг него вращается еще один астероид (размер этого спутника – 1 км).

Хотя он находится примерно в 80 раз дальше от Земли, чем Луна, все же он имеет стабильную орбиту и не выходит за пределы так называемой зоны обитаемости Солнца. Ученый считает, что на будущей космической станции, в которую может превратиться этот астероид, можно легко поддерживать стабильную умеренную температуру.

Что касается формы космической станции, то Дженсен рассмотрел в своей статье такие виды:

станция похожая на гантель;

станция в виде сферы;

станция в виде цилиндра;

станция в виде тора.

Для того, чтобы люди смогли жить на такой станции нужно создать искусственную силу тяжести Фото: Getty

Для того, чтобы люди смогли жить на такой станции нужно создать искусственную силу тяжести. Она создается с помощью вращения и ученый считает, что небольшое увеличение скорости вращения астероида приведет к нужному эффекту.

Ученый считает, что на новой станции должно быть очень много жилых помещений, а не только рабочих, производственных и научных, а потому Дженсен предполагает, что идеальной формой для такой среды обитания будет именно тор.

Что касается строительства этой станции, то согласно плану Дженсена, ее создать смогут роботы, способные сами себя создавать. То есть с Земли нужно отправить космический корабль с небольшим количеством роботов, которые уже на самом астероиде начнут себя воспроизводить сами. Таким образом они с помощью новых технологий смогут создать все необходимое для строительства станции, то есть превращения астероида в среду обитания человека.

Идеи о превращении астероидов в космические станции, в которых смогут жить люди, где будет поддерживаться сила тяжести за счет вращения, существуют уже давно Фото: Daily Mail

Теоретически все выглядит очень просто, но если углубится в статью, то многое кажется почти невозможным.

Во-первых, ученый считает, что куча оборудования, четыре робота, которые потом создадут еще 3 тысячи себе подобных, и сам базовый космический корабль должны весить не более 8,5 тонн.

Во-вторых, ученый считает, что для создания станции площадью в примерно 1 млрд кв. м, нужно потратить всего 4 млрд долларов, а это невероятно маленькая сумма.

В-третьих, Дженсен считает, что превратить астероид в космическую станцию можно всего за 12 лет.

Хотя, если этой идеей заинтересуются такие миллиардеры, как, например, Илон Маск или Джефф Безос, то все кажется не таким уже и нереальным. Возможно в ближайшем будущем мы станем свидетелями новой космической гонки, только теперь по созданию среды обитания из астероида.

Ранее Фокус уже писал о подобной идее, которую предложили американские ученые. Они считают, что на астероидах можно создать целые города.