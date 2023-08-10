Южная Корея отметила годовщину своего аппарата новыми снимками поверхности Луны (фото)

Данные космического аппарата Danuri будут использованы при планировании следующих миссий NASA в рамках программы Artemis.

Корейский институт аэрокосмических исследований опубликовал новые изображения поверхности Луны, сделанные орбитальным аппаратом Danuri. Таким образом ученые из Южной Кореи отметили первую годовщину исследовательского зонда, который отправился в космос еще в начале августа 2022 года, пишет Space.

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Для Южной Кореи аппарат Danuri является первым исследовательским зондом, который был запущен для изучения Луны год назад. Его вывела в космос ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX и через четыре месяца полета Danuri вышел на орбиту вокруг Луны в декабре 2022 года. Собственно, научную деятельность он начал именно тогда, но с момента запуска прошел уже год, а потому Корейский институт аэрокосмических исследований решил отметить эту дату порцией новых потрясающих снимков лунной поверхности.

Данные космического аппарата Danuri будут использованы пли планировании следующих миссий NASA в рамках программы Artemis Фото: space.com

Над одном из снимков можно увидеть знаменитую структуру на Луне, которая выделяется среди местного ландшафта своей способностью отражать большое количество света — она называется Рейнер Гамма и находится на территории лунного моря под названием Океан Бурь. Это так называемый водоворот, который характеризуется локализованным магнитным полем и представляет собой яркое пятно на поверхности Луны.

Рейнер Гамма Фото: space.com

На другом снимке видны тени внутри кратера Амундсен, который находится недалеко от южного полюса Луны, где в конце 2025 года NASA планирует высадить астронавтов в рамках миссии Artemis 3. Это кратер имеет диаметр в более чем 100 км и сюда никогда не попадает солнечный свет. Глубина кратера достигает 5 км.

Также аппарат Danuri запечатлел огромный древний ударный кратер Дригальский, который также находится в районе южного полюса. На этом изображении видна центральная гора, которая возвышается посредине кратера. Диаметр этого кратера составляет более 160 км, а глубина достигает 5 км. Что касается горы в центре кратера, то ее высота – 1,7 км.

Кратер Дригальский Фото: space.com

У аппарата Danuri есть очень чувствительная камера, созданная учеными из NASA, под названием ShadowCam. С ее помощью аппарат может делать снимки затененных кратеров, куда или вообще не попадает солнечный свет или попадает лишь частично. Ученые из Южной Кореи надеются, что Danuri будет вращаться вокруг Луны еще в течение года и собранные им данные помогут в планировании будущих пилотируемых миссий NASA на Луну.

Корейский институт аэрокосмических исследований опубликовал новые изображения поверхности Луны, сделанные орбитальным аппаратом Danuri. Таким образом ученые из Южной Кореи отметили первую годовщину исследовательского зонда, который отправился в космос еще в начале августа 2022 года Фото: space.com

Еще в январе этого года исследовательский зонд сделал потрясающие снимки не только лунной поверхности, но и Земли с орбиты вокруг Луны, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что южнокорейский орбитальный аппарат прислал на Землю подробные изображения разных структур, которые расположены на темной стороне Луны.

Для того, чтобы проверить возможности камеры ShadowCam аппарат Danuri также смог сделать уникальные снимки орбитального аппарата NASA на скорости в 11 тысяч км/час, как уже писал Фокус.