Сопутствующий ущерб. Людей обвинили в разграблении океана и смерти двух третей черепах

Новое небольшое исследование показывает, что эти морские существа стали невинными жертвами многолетнего разграбления Мирового океана рыбной промышленностью.

ООН и Всемирный банк провел анализ, результаты которого свидетельствуют о том, что более 90% мировых рыбных запасов Земли в настоящее время "полностью эксплуатируются, чрезмерно эксплуатируются или истощены". Весьма неутешительный прогноз, если учесть, что большая часть разрушений вызвана рыбным промыслом, который не регулируется, при этом ее оборот составляет около 23,5 миллиарда долларов, пишет Daily Mail.

Согласно результатам нового исследования невинными жертвами этого "многолетнего разграбления Мирового океана" стали морские черепахи. В новом исследовании ученые изучили количество смертей морских черепах, зарегистрированных за 12-летний период на Мальдивах. Оказалось, что две трети, или 66,7%, всех травм или смертей черепах были связаны с выброшенными или потерянными рыболовными снастями, которые порой также называют "призрачными рыболовными снастями".

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Отметим, что морские черепахи являются одной из групп морской мегафауны и сегодня они находятся под угрозой исчезновения — причиной тому стала деятельность человека. Авторы исследования отмечают, что первоочередными факторами стало взаимодействие с рыболовной промышленностью, чрезмерная эксплуатация и загрязнение морской среды.

Авторы исследования отмечают, что х работа основана на данных, собранных в ходе Мальдивской программы сохранения морских черепах в период с 2020 по 2022 годы в морях, которые окружают Мальдивскую республику.

За эти 12 лет местным защитникам окружающей среды удалось задокументировать в общей сложности 379 раненых или мертвых черепах. При этом 75% всех случаев, или 285 раненых или убитых черепах, пострадали из-за деятельности человека. Результаты исследования также свидетельствуют о том, что наиболее распространенной причиной травм и смертей стало запутывание в рыболовных снастях: две трети пострадавших черепах имели раны, свидетельствующие об:

удушье;

сжатии;

рубцах;

других признаках "рыболовной ловушки".

Ученые также отмечают, что из 285 черепах, пострадавших в результате деятельности человека 215 были найдены запутавшимися, 38 найдены мертвыми или почти мертвыми (выброшенными на берег со шрамами). При этом у 124 черепах наблюдались глубокие раны, у 58 — травматические ампутации, у 38 — травмы головы, а также отсутствующие панцири или переломы.

Отметим, что подобная ситуация для Мальдив является уникальной, так как местные законы направлены на то, чтобы окружающие моря служили домом и защитой для местных морских видов. Однако несмотря на запреты местные черепахи неумолимо страдают от рыболовных снастей, лесок и сетей выброшенных или утерянных в море.

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