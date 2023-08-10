Странное явление на Сатурне: в атмосфере обнаружен ядовитый газ там, где его не должно быть

Ученые считают, что последствия огромных бурь на газовом гиганте могут быть видны в течение более 100 лет.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science Advances., ученые обнаружили, что гигантские бури на Сатурне могут создавать в нижних слоях атмосферы планеты участки с аммиаком. И эти участки остаются здесь в течение более 100 лет, пишет Inverse.

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Каждые 10-20 лет на Сатурне формируются действительно гигантские атмосферные бури. В это время дуют ветры со скоростью в тысячи километров в час, планету окутывают грозовые облака и в нижние слои атмосферы падает град из аммиака. Когда такая буря заканчивается через примерно полгода, то ее воздействие на атмосферу сохраняется намного дольше, чем предполагалось. Также ученые выяснили, что эти гигантские бури способствуют переносу аммиака в нижние слои атмосферы газового гиганта, где участки с аммиаком сохраняются в течение более 100 лет.

Самые верхние слои облаков Сатурна в основном состоят из аммиака – это химическое соединение, представляющее собой ядовитый газ и состоящее из одного атома азота и трех атомов водорода. И эти облака плавают в атмосфере из водорода. Более глубокие облака состоят в основном из воды, но с помощью радиотелескопа Very Large Array ученые обнаружили здесь отдельные участки аммиака, которых здесь не должно быть.

Еще в 2010 году космический аппарат NASA "Кассини" наблюдал за этим участком атмосферы, где был обнаружен аммиак в ее нижних слоях, когда на Сатурне бушевала гигантская буря, охватившая всю планету. Эта буря закончилась через полгода и ученые пришли к выводу, что именно из-за нее аммиак попал из более высоких в более низкие облака на Сатурне.

Гигантская буря на Сатурне Фото: NASA

Следующие наблюдения позволили обнаружить еще несколько участков с аммиаком в нижних слоях атмосферы Сатурна, где его также не должно было быть. Эти участки совпадали с местами появления других гигантских бурь на планете, которые были известны с конца 19 века. Таким образом некоторые следы аммиака в нижних облаках существуют здесь уже более 120 лет.

Один из участков аммиака вообще не относится ни к одной известной буре на Сатурне, а потому ученые предполагают, что он вообще существует более 150 лет.

Ученые считают во время гигантских бурь на Сатурне в высотных грозовых облаках формируется своеобразный град, то есть шарики люда, состоящие из смеси аммиака и воды. Этот град падает вниз и таким образом уносит аммиак туда, где его раньше не находили.

После того, как гигантская буря заканчивается, то более теплые слои нижней атмосферы Сатурна удерживают этот аммиак внизу в течение многих десятилетий, считают ученые. И все же этот аммиак не может остаться здесь навсегда и со временем он поднимается в верхние слои атмосферы. Но затем появится еще одна очень сильная буря и процесс начнется заново.

Фокус уже писал о том, что согласно недавнему исследованию Сатурн нельзя называть газовым гигантом. Ученые считают, что планета точно состоит из газов, но она не является гигантской планетой, такой как Юпитер.

Также Фокус писал о том, что ученые показали почти полную орбиту экзопланеты Бета Живописца b, которая находится в 63 световых годах от Земли. Эта планета в 12 раз больше Юпитера и облетает звезду за 17 лет.