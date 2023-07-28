Космический неудачник. Планету Сатурн предлагают выбросить из списка газовых гигантов

Шестая планета Солнечной системы точно состоит из газообразных элементов, но она сильно отличается Юпитера.

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Самая известная планета с кольцами примерно в 100 раз больше Земли и все же в 3 раза меньше Юпитера. И Сатурн, и Юпитер сейчас считаются газовыми гигантами. Нет сомнений в том, что шестая планета от Солнца состоит из газообразных элементов, но новое исследование предполагает, что ее нужно считать не гигантом, а неудавшимся гигантом, пишет Space.

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Если Нептун и Уран считаются ледяными гигантами, поскольку они состоят в основном из элементов, которые отличаются от водорода и гелия, то Сатурн и Юпитер считают газовыми гигантами, потому как они имеют в своем составе в основном как раз газообразные водород и гелий. Обе планеты находятся рядом в Солнечной системе, хотя они и имеют существенные различия. Например, Юпитер в 3 раза больше Сатурна и глубоко в своих недрах они имеют разные более тяжелые химические элементы.

Шестая планета Солнечной системы точно состоит из газообразных элементов, но она сильно отличается Юпитера Фото: Damian Peach

Поэтому, согласно исследованию, опубликованному в издании Astronomy & Astrophysics Letters, швейцарский астрофизик Равит Хеллед, автор этой работы, считает, что на самом деле Сатурн нельзя считать газовым гигантом. Поэтому в Солнечной системе есть только один газовый гигант – Юпитер. Ученый считает, что Сатур пытался стать похожим на Юпитер, но ему это не удалось.

В начале истории формирования Солнечной системы вокруг Солнца кружилось очень много вещества, которое состояло в основном из водорода и гелия и немного более тяжелых химических элементов. Когда же Солнце полностью сформировалось, то оно с помощью своего излучения удалило весь водород и гелий из окружающего космоса.

Это означает, что для того, чтобы появились газовые гиганты, нужно чтобы планеты за очень короткое время смогли нарастить свою массу. Ведь чем больше планета, тем больше вещества она может к себе притянуть, а значит она может стать гигантом.

Раньше ученые считали, что и Сатурн, и Юпитер успели набрать необходимую массу за короткое время до того, как солнечное излучение удалило из Солнечной системы их основные компоненты. Но Хеллед считает, что Юпитер каким-то образом смог набрать нужную массу быстрее, чем Сатурн, и последнему в этом плане не повезло.

Ученый считает, что только Юпитер можно называть газовым гигантом Фото: NASA

Автор исследования предполагает, что у планеты с кольцами вообще не было шансов набрать необходимое количество водорода и гелия, чтобы стать действительно газовым гигантом. Скорее всего Юпитер забрал большую часть этих элементов себе.

Если бы Сатурну удалось набрать немного большую массу, которая позволила бы ему притянуть к себе больше водорода и гелия, то он смог бы стать похожим на Юпитер. Может быть он был бы меньше по размерам, но не в 3 раза.

По словам ученого, у Сатурна хватила сил только на то, чтобы собрать большое количество водорода и гелия, но планета не успела ускорить этот процесс до того, как эти элементы были удалены. Поэтому Халлед считает, что Сатурн нужно называть неудавшимся газовым гигантом. Таким образом можно объяснить внутренние различия этих планет в химическом составе.

Фокус уже писал о том, что самый большой вулкан в Солнечной системе в прошлом был другим объектом. Когда на Марсе еще существовали моря, то ныне потухший вулкан был похож на некоторые земные участки суши.