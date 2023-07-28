Космічний невдаха. Планету Сатурн пропонують викинути зі списку газових гігантів

Шоста планета Сонячної системи точно складається з газоподібних елементів, але вона сильно відрізняється від Юпітера.

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Найвідоміша планета з кільцями приблизно в 100 разів більша за Землю і все ж у 3 рази менша за Юпітер. І Сатурн, і Юпітер зараз вважаються газовими гігантами. Немає сумнівів у тому, що шоста планета від Сонця складається з газоподібних елементів, але нове дослідження припускає, що її потрібно вважати не гігантом, а невдалим гігантом, пише Space.

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Якщо Нептун і Уран вважаються крижаними гігантами, оскільки вони складаються здебільшого з елементів, що відрізняються від водню та гелію, то Сатурн і Юпітер вважають газовими гігантами, оскільки вони мають у своєму складі здебільшого якраз газоподібні водень і гелій. Обидві планети розташовані поруч у Сонячній системі, хоча вони й мають суттєві відмінності. Наприклад, Юпітер у 3 рази більший за Сатурн і глибоко у своїх надрах вони мають різні важчі хімічні елементи.

Шоста планета Сонячної системи точно складається з газоподібних елементів, але вона сильно відрізняється від Юпітера Фото: Сатурн

Тому, згідно з дослідженням, опублікованим у виданні Astronomy & Astrophysics Letters, швейцарський астрофізик Равіт Хеллед, автор цієї роботи, вважає, що насправді Сатурн не можна вважати газовим гігантом. Тому в Сонячній системі є тільки один газовий гігант — Юпітер. Вчений вважає, що Сатур намагався стати схожим на Юпітер, але йому це не вдалося.

На початку історії формування Сонячної системи навколо Сонця кружляло дуже багато речовини, що складалася здебільшого з водню і гелію та трохи важчих хімічних елементів. Коли ж Сонце повністю сформувалося, то воно за допомогою свого випромінювання видалило весь водень і гелій з навколишнього космосу.

Це означає, що для того, щоб з'явилися газові гіганти, потрібно, щоб планети за дуже короткий час змогли наростити свою масу. Адже що більша планета, то більше речовини вона може до себе притягнути, а отже вона може стати гігантом.

Раніше вчені вважали, що і Сатурн, і Юпітер встигли набрати необхідну масу за короткий час до того, як сонячне випромінювання видалило з Сонячної системи їхні основні компоненти. Але Геллед вважає, що Юпітер якимось чином зміг набрати потрібну масу швидше, ніж Сатурн, і останньому в цьому плані не пощастило.

Учений вважає, що тільки Юпітер можна називати газовим гігантом Фото: NASA

Автор дослідження припускає, що у планети з кільцями взагалі не було шансів набрати необхідну кількість водню і гелію, щоб стати дійсно газовим гігантом. Найімовірніше, Юпітер забрав більшу частину цих елементів собі.

Якби Сатурну вдалося набрати трохи більшу масу, яка дозволила б йому притягнути до себе більше водню і гелію, то він зміг би стати схожим на Юпітер. Можливо, він був би меншим за розмірами, але не в 3 рази.

За словами вченого, у Сатурна вистачило сил тільки на те, щоб зібрати велику кількість водню і гелію, але планета не встигла прискорити цей процес до того, як ці елементи були видалені. Тому Халлед вважає, що Сатурн потрібно називати невдалим газовим гігантом. Таким чином можна пояснити внутрішні відмінності цих планет у хімічному складі.

Фокус уже писав про те, що найбільший вулкан у Сонячній системі в минулому був іншим об'єктом. Коли на Марсі ще існували моря, то нині згаслий вулкан був схожий на деякі земні ділянки суші.