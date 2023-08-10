В Древнем Китае использовать уголь начали на 1200 лет раньше, чем считалось прежде (фото)

Уголь находили в древних каминах и плавильных печах возле ящиков с инструментами. Широкое применение ископаемого топлива началось после того, как начала иссякать древесина.

Древние жители северо-запада Китая регулярно использовали уголь около 3700 лет назад — примерно на 1200 лет раньше, чем считалось прежде. Международная группа исследователей во главе с Мэнханом Цю из Университета Ланьчжоу тестировала слои залежей бронзового века. Об этом сообщает Archeology.org

Уголь нашли в каминах, а также в ямах для хранения, домах, плавильных печах и возле ящиков с инструментами.

Артефакты, найденные на раскопках

Отсюда предположение — уголь применялся для приготовления пищи, а также во время выплавки металла для оружия и инструментов.

Место раскопок

К использованию угля древние жители Поднебесной могли перейти из-за того, как древесины в этом районе становилось все меньше.

Артефакты, найденные на раскопках

Ученые допускают, что переход на уголь, вероятно, объясняется естественным прогрессом, так как в этом районе много угля находилось на поверхности.

Следы угля, обнаруженные на месте раскопок Следы угля, обнаруженные на месте раскопок

Для древних китайцев это было чем-то вроде новой вехи, когда заметили, что уголь естественным образом воспламеняются под воздействием солнечных лучей в жаркий день.

Напомним, что археологи обнаружили полный скелет большой панды в могиле китайского императора.

Также сообщалось, что вымерший 120 млн лет назад в Китае гибрид динозавра и птицы оказался веганом.