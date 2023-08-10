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Технологии и наука

В Древнем Китае использовать уголь начали на 1200 лет раньше, чем считалось прежде (фото)

Раскопки на северо-западе Китая
Фото: CEN | Раскопки на северо-западе Китая

Уголь находили в древних каминах и плавильных печах возле ящиков с инструментами. Широкое применение ископаемого топлива началось после того, как начала иссякать древесина.

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Древние жители северо-запада Китая регулярно использовали уголь около 3700 лет назад — примерно на 1200 лет раньше, чем считалось прежде. Международная группа исследователей во главе с Мэнханом Цю из Университета Ланьчжоу тестировала слои залежей бронзового века. Об этом сообщает Archeology.org

Уголь нашли в каминах, а также в ямах для хранения, домах, плавильных печах и возле ящиков с инструментами.

Артефакты, найденные на раскопках Fullscreen
Артефакты, найденные на раскопках

Отсюда предположение — уголь применялся для приготовления пищи, а также во время выплавки металла для оружия и инструментов.

Место раскопок Fullscreen
Место раскопок

К использованию угля древние жители Поднебесной могли перейти из-за того, как древесины в этом районе становилось все меньше.

Китай уголь Fullscreen
Артефакты, найденные на раскопках

Ученые допускают, что переход на уголь, вероятно, объясняется естественным прогрессом, так как в этом районе много угля находилось на поверхности.

Следы угля, обнаруженные на месте раскопок Fullscreen
Следы угля, обнаруженные на месте раскопок
Следы угля, обнаруженные на месте раскопок Fullscreen
Следы угля, обнаруженные на месте раскопок

Для древних китайцев это было чем-то вроде новой вехи, когда заметили, что уголь естественным образом воспламеняются под воздействием солнечных лучей в жаркий день.

Напомним, что археологи обнаружили полный скелет большой панды в могиле китайского императора.

Также сообщалось, что вымерший 120 млн лет назад в Китае гибрид динозавра и птицы оказался веганом.