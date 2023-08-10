У Стародавньому Китаї використовувати вугілля почали на 1200 років раніше, ніж вважалося (фото)
Вугілля знаходили в стародавніх камінах і плавильних печах біля ящиків з інструментами. Широке застосування викопного палива почалося після того, як почала вичерпуватися деревина.
Стародавні жителі північного заходу Китаю регулярно використовували вугілля близько 3700 років тому — приблизно на 1200 років раніше, ніж вважалося раніше. Міжнародна група дослідників на чолі з Менханом Цю з Університету Ланьчжоу тестувала шари покладів бронзового століття. Про це повідомляє Archeology.org
Вугілля знайшли в камінах, а також у ямах для зберігання, будинках, плавильних печах і біля ящиків з інструментами.
Звідси припущення — вугілля застосовували при приготуванні їжі, а також під час виплавки металу для зброї та інструментів.
До використання вугілля стародавні жителі Піднебесної могли перейти через те, що деревини в цьому районі ставало все менше.
Вчені припускають, що перехід на вугілля, ймовірно, пояснюється природним прогресом, оскільки в цьому районі багато вугілля було на поверхні.
Для стародавніх китайців це було чимось на кшталт нової віхи, коли помітили, що вугілля природним чином запалюється під впливом сонячних променів у спекотний день.
Нагадаємо, що археологи виявили повний скелет великої панди в могилі китайського імператора.
Також повідомлялося, що гібрид динозавра і птаха, який вимер 120 млн років тому в Китаї, виявився веганом.