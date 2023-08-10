Первые прямые снимки черных дыр получены: ученые решили раскрыть еще одну загадку этих объектов (фото)

Исследователи хотят сосредоточить свое внимание на исследовании фотонных колец, окружающих черные дыры.

Первые в истории прямые снимки сверхмассивных черных дыр в центрах галактик были получены в рамках проекта Event Horizon Telescope. В 2019 году мы узнали, как выглядит черная дыра в галактике M87, а в 2022 году – какой вид имеет Стрелец A*, черная дыра в центре нашей галактики. Теперь у астрономов есть новая цель для исследований. Ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, хотят более тщательно изучить фотонные кольца, окружающие черные дыры. Новый проект получил название Event Horizon Explorer, и ученые надеются получить дополнительную информацию о черных дырах, которые находятся в центре галактик, пишет IFLScience.

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Большая часть из того, что можно увидеть на первых в истории изображениях черных дыр — это свет, который был преломлен невероятной гравитацией черной дыры. Очень близко возле этих сверхмассивных объектов вращаются фотоны, то есть частицы света, которые создают фотонные кольца. И чем больше фотонов кружит здесь, тем более яркими являются эти кольца. Но пока что их невозможно хорошо увидеть и отличить от света, искривленного черной дырой.

Очень близко возле этих сверхмассивных объектов вращаются фотоны, то есть частицы света, которые создают фотонные кольца Фото: IFLS

Фотонные кольца могли бы предоставить доказательство того, что черные дыры в центрах галактик вращаются и что они тянут за собой пространство-время, вращаясь. Пространство-время — это математическая модель, описывающая четырехмерную ткань космоса — длину, ширину, высоту и время. По словам ученых, если черная дыра вращается, она исказит форму фотонного кольца, сжав его в овал. Если можно будет хорошо изучить фотонное кольцо, то можно получить новую информацию об эффектах вращающейся черной дыры, искривляющей путь самого света. Но чтобы по-настоящему увидеть фотонное кольцо, нужно, чтобы телескоп давал более четкие изображения, а для этого нужно отправиться в космос.

Черная дыра в центре галактики М87 Фото: EHT Collaboration

На самом деле Event Horizon Telescope – это проект, который объединил в себе восемь радиотелескопов, размещенных по всему миру, чтобы создать телескоп размером с Землю. Чтобы создать еще больший телескоп нужно отправиться в космос.

Именно в этом состоит идея нового проекта стоимостью в 300 млн долларов под названием Event Horizon Explorer. То есть нужно отравить в космос новый телескоп, который мог бы объединить свои данные с наземными телескопами и такими образом можно получить максимально точные данные о природе фотонных колец.

Стрелец A*, черная дыра в центре нашей галактики Фото: EHT Collaboration

По словам ученых, новый проект позволит получить изображения черных дыр в 10 раз более подробные, чем это было сделано ранее. Для отправки данных на Землю ученые хотят использовать лазеры, что позволит отправлять просто огромные объемы информации за короткое время.

Такие технологии, как лазерная связь, находятся на стадии становления, некоторые из них уже прошли испытания, а другие находятся в стадии разработки. Поэтому ученые считают, что этот проект можно реализовать в ближайшем будущем.

По словам ученых, наблюдения за фотонными кольцами позволит лучше понять свойства сверхмассивных черных дыр, а также новое исследование поможет проверить имеющиеся фундаментальные теории о Вселенной. И возможно астрофизики смогут сделать абсолютно новое открытие, которые лежит за пределами современных знаний.

Фокус уже писал о том, что астрономы подтвердили существование самой темной галактики во Вселенной. С помощью телескопа Уэбба ученые обнаружили наиболее тусклую галактику в известной Вселенной. Она находится в 13,3 млрд световых лет от нас.