Без эффекта Эйнштейна не нашли бы. Подтверждено существование самой темной галактики во Вселенной (фото)

С помощью телескопа Уэбба астрономы обнаружили наиболее тусклую галактику в известной Вселенной. Она находится в 13,3 млрд световых лет от нас.

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Самые первые галактики во Вселенной излучали слишком мало света, а потому обнаружить их было практические невозможно. Но с помощью космического телескопа Уэбб обнаружить звезды и галактики, которые появились вскоре после Большого взрыва теперь можно. Ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе уже объявили о том, что им удалось найти самую темную, то есть излучающую очень мало света, галактику. Теперь же они полностью подтвердили предварительные данные. Галактика получила название JD1 и телескопу Уэбб удалось увидеть ее такой, какой она выглядела, когда Вселенной было всего 480 млн лет (сейчас ей 13,8 млрд лет), пишет ScienceAlert.

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Самая короткая история ранней Вселенной

По словам Гвидо Робертса-Борсани из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, самым решающим периодом в истории Вселенной был первый миллиард лет ее жизни.

В первые мгновения после Большого взрыва вся материя представляла собой горячий "суп" из элементарных частиц. Через доли секунды произошло быстрое расширение Вселенной. В результате космос остыл, и через 380 тысяч лет появились первые атомы водорода. Но до появления первых звезд Вселенная была темной.

Первые звезды и галактики появились лишь через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, произошла ионизация водорода и Вселенную заполнил свет.

Первые звезды и галактики появились лишь через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва, произошла ионизация водорода и Вселенную заполнил свет Фото: Live Science

Самые ранние галактики во Вселенной

Поскольку свет распространяется с одной скоростью, ему нужно время, чтобы современные телескопы поймали этот свет, поэтому астрономы видят галактики такими, какими они были в очень далеком прошлом.

"Чтобы свет из центра нашей галактики добрался к Земле ему нужно 27 тысяч лет, поэтому мы видим любой объект таким, какой он был 27 тысячелетий назад. Но чтобы найти самые далекие галактики, нужно поймать самый далекий свет", — говорит Робертс-Борсани.

Самые далекие галактики излучают очень мало света и в основном он виден в инфракрасном диапазоне. Ученые считают, что эти самые далекие и древние галактики сыграли важнейшую роль в эволюции Вселенной.

Галактика JD1 показана на увелеиченной участке снимка Фото: NASA

Самая тусклая галактика во Вселенной

"На самом деле о существовании галактики JD1, расположенной на расстоянии в 13,3 млрд световых лет от нас, было известно с 2014 года. Тогда ученые с помощью телескопа Хаббл обнаружили объект, который предположительно мог быть тусклой галактикой из ранней Вселенной", — говорит ученый.

Но только после того, как телескоп Уэбб обратил свой взор на этот объект, ученые пришли к выводу, что это может быть самая тусклая из всех известных галактик. Фокус уже писал об этом открытии, и сейчас после проведения дополнительный исследований, астрономы уже точно объявили о том, что эта галактика излучает меньше всего света в известной Вселенной.

Космический телескоп Уэбб Фото: NASA

Гравитационное линзирование

Для того, чтобы найти эту галактику, астрономы использовали такое явление как гравитационное линзирование, о существовании которого говорил еще Альберт Эйнштейн. Этот эффект появляется, когда свет от очень удаленного от Земли объекта искажается под действием гравитации более близкого к нам объекта. В результате этот свет усиливается, и астрономы могут увидеть, что же находится в миллиардах световых лет от нас.

Как уже писал Фокус, на Солнце произошло два очень мощных взрыва с выбросом энергии и плазмы. Поток излучения уже ударил по нашей планете, теперь же ученые ожидают удара от потока плазмы, что приведет к появлению геомагнитной бури.