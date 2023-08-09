Две самые мощные вспышки на Солнце: Земля уже пострадала, ожидается сильная геомагнитная буря (видео)

На Солнце за несколько дней произошли сразу две вспышки класса Х. Одна из них вызвала проблемы на нашей планете, но это только начало.

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Космические аппараты NASA зафиксировали появление в солнечном пятне AR3386 мощнейших выбросов излучения, которые привели к отключениям радио- и спутниковой связи над Северной Америкой и Тихим океаном. Но после выброса потока энергии из этого же пятна вырвались мощные потоки плазмы, известные как корональные выбросы массы, и их прибытие ожидается уже в ближайшее время. Это может вызвать появление геомагнитной бури класса G3, пишет Space.

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Первая мощная вспышка на Солнце произошла еще 5 августа, и она была классифицирована как вспышка класса Х 1.6, вторая вспышка произошла 7 августа, и она была классифицирована как вспышка класса Х 1.5. Подобные извержения на Солнце, которые относятся к классу Х считаются самыми мощными выбросами излучения. И последняя вспышка была уже 20-й самой мощной вспышкой за последние 4 года с тех пор, как начался новый 11-летний солнечный цикл. Но последние полгода количество вспышек на Солнце значительно выросло и это связано с тем, что в следующем году наша звезда достигнет максимума своей активности.

Когда сильные выбросы излучения вырываются из солнечных пятен, то эти потоки с огромной скоростью летят в космос и могут достичь Земли. Когда фотоны из этого излучения попадают в ионосферу Земли, то они начинают взаимодействовать с частицами в атмосфере, что негативно влияет на радио- и спутниковые сигналы.

После вспышки, случившейся 7 августа, излучение за 8 минут долетело до Земли и вызвало отключения радиосвязи и сбои в работе навигационных приборов над Северной Америкой и Тихим океаном. По словам ученых, это было одно из самых сильных негативных влияний солнечных извержений на нашу планету за последние годы. Поток излучения от вспышки 5 августа также скорее всего не попал на Землю, так как никаких проблем на планете зафиксировано не было.

Тем не менее, именно после этой вспышки класса Х 1.6 в космос вырвались сразу два потока плазмы и один в пути поглотил другой. Такое явление ученые называют "каннибальским" корональным выбросом массы, и он уже должен был достичь Земли, но скорее всего, возможно, пролетел мимо, не вызвав при этом появление сильной геомагнитной бури. Но ученые считают, что возможно, учитывая меньшую скорость полета такого "каннибальского" потока плазмы, он может ударить по Земле вечером в среду, 9 августа, что станет все же причиной появления геомагнитной бури.

Что же касается вспышки класса Х 1.5, которая произошла 7 августа, то вместе с ней также произошло масштабное извержение плазмы. И этот поток также может достичь Земли и это станет причиной появления геомагнитной бури уровня G3, то есть достаточно мощной.

На Солнце за несколько дней произошли сразу две вспышки класса Х Фото: NASA

Ожидается, что геомагнитная буря может возникнуть уже в четверг, 10 августа или в пятницу, 11 августа, и ее влияние будет ощущаться еще несколько дней. В результате могут возникнуть проблемы с электроприборами, электроникой, радиосвязью и системами навигации.

Кроме этих двух самых мощных вспышек, космические аппараты NASA зафиксировали появление на Солнце за последние 3 дня две менее мощных вспышки класса М, и 9 еще менее мощных вспышек класса С.

Фокус уже писал о том, что ученые впервые обнаружили самое сильное излучение от Солнца, которое достигает Земли, но причина его появления пока неизвестна.