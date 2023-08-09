Два найпотужніші спалахи на Сонці: Земля вже постраждала, очікується сильна геомагнітна буря (відео)

На Сонці за кілька днів сталися одразу два спалахи класу Х. Один із них спричинив проблеми на нашій планеті, але це тільки початок.

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Космічні апарати NASA зафіксували появу в сонячній плямі AR3386 найпотужніших викидів випромінювання, що призвели до вимкнення радіо- та супутникового зв'язку над Північною Америкою і Тихим океаном. Але після викиду потоку енергії з цієї ж плями вирвалися потужні потоки плазми, відомі як корональні викиди маси, і їхнє прибуття очікується вже найближчим часом. Це може спричинити появу геомагнітної бурі класу G3, пише Space.

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Перший потужний спалах на Сонці стався ще 5 серпня, і його класифікували як спалах класу Х 1.6, другий спалах стався 7 серпня, і його класифікували як спалах класу Х 1.5. Подібні виверження на Сонці, що належать до класу Х, вважаються найпотужнішими викидами випромінювання. І останній спалах був уже 20-м найпотужнішим спалахом за останні 4 роки відтоді, як почався новий 11-річний сонячний цикл. Але останні пів року кількість спалахів на Сонці значно зросла, і це пов'язано з тим, що наступного року наша зірка досягне максимуму своєї активності.

Коли сильні викиди випромінювання вириваються із сонячних плям, то ці потоки з величезною швидкістю летять у космос і можуть досягти Землі. Коли фотони з цього випромінювання потрапляють в іоносферу Землі, то вони починають взаємодіяти з частинками в атмосфері, що негативно впливає на радіо- та супутникові сигнали.

Після спалаху, що стався 7 серпня, випромінювання за 8 хвилин долетіло до Землі та спричинило вимкнення радіозв'язку та збої в роботі навігаційних приладів над Північною Америкою і Тихим океаном. За словами вчених, це був один із найсильніших негативних впливів сонячних вивержень на нашу планету за останні роки. Потік випромінювання від спалаху 5 серпня також, найімовірніше, не потрапив на Землю, оскільки жодних проблем на планеті зафіксовано не було.

Проте саме після цього спалаху класу Х 1.6 у космос вирвалися одразу два потоки плазми, і один на шляху поглинув інший. Таке явище вчені називають канібальським корональним викидом маси, і він уже мав би досягти Землі, але, найімовірніше, пролетів повз, не спричинивши водночас появу сильної геомагнітної бурі. Але вчені вважають, що можливо, з огляду на меншу швидкість польоту такого канібальського потоку плазми, він може вдарити по Землі ввечері в середу, 9 серпня, що стане все ж таки причиною появи геомагнітної бурі.

Що ж стосується спалаху класу Х 1.5, який стався 7 серпня, то разом із ним також відбулося масштабне виверження плазми. І цей потік також може досягти Землі, і це стане причиною появи геомагнітної бурі рівня G3, тобто досить потужної.

На Сонці за кілька днів сталися відразу два спалахи класу Х Фото: NASA

Очікується, що геомагнітна буря може виникнути вже в четвер, 10 серпня або в п'ятницю, 11 серпня, і її вплив відчуватиметься ще кілька днів. У результаті можуть виникнути проблеми з електроприладами, електронікою, радіозв'язком і системами навігації.

Крім цих двох найпотужніших спалахів, космічні апарати NASA зафіксували появу на Сонці за останні 3 дні два менш потужні спалахи класу М, і 9 ще менш потужних спалахів класу С.

Фокус уже писав про те, що вчені вперше виявили найсильніше випромінювання від Сонця, яке досягає Землі, але причина його появи поки невідома.