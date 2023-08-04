Виявлено найпотужніше випромінювання, що виходить від Сонця: його походження залишається загадкою

За словами вчених, вони думали, що вже багато знають про Сонце, але виявилося, що це не так.

Related video

Вчені з Університету штату Мічиган, США, представили результати нового дослідження у виданні Physical Review Letters. У ньому сказано, що вчені виявили світло з найвищою енергією з коли-небудь спостережуваного випромінюванням, що виходить від Сонця. Це відкриття викликає багато запитань про те, як таке випромінювання з'являється на нашій зірці, пише Phys.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Понад 30 років тому астрономи припустили, що Сонце випускає багато різних видів високоенергетичного випромінювання, такого як гамма-промені. Але тепер вчені з'ясували, що Сонце випускає набагато більше гамма-випромінювання і з набагато більшим рівнем енергії, ніж передбачалося.

За словами авторів дослідження, вони змогли виявити світло з найвищою енергією, коли-небудь спостережуваного з коли-небудь спостережуваного, яке приходить від Сонця. Вчені кажуть, що вони думали, що вже багато знають про Сонце, але виявилося, що це не так.

Хоча гамма-випромінювання і не досягає земної поверхні, все ж воно створює певні сигнатури в атмосфері Землі, які можна виявити. Саме це і зробили вчені за допомогою обсерваторії HAWC у Мексиці.

Відомо, що Сонце випускає багато світла, яке має різну енергію. Але одні види світла переважають над іншими. Наприклад, завдяки своєму термоядерному синтезу Сонце випускає величезну кількість видимого світла, тобто того, що може бачити око людини. Таке світло несе в собі енергію в приблизно 1 електрон-вольт. Але вчені виявили, що гамма-випромінювання несе енергію в приблизно 1 трильйон електрон-вольт, або 1 ТеВ. Але не тільки цей факт виявився сюрпризом для астрономів, вони також побачили, що цього випромінювання дуже багато.

Хоча гамма-випромінювання і не досягає земної поверхні, все ж воно створює певні сигнатури в атмосфері Землі, які можна виявити. Саме це і зробили вчені за допомогою обсерваторії HAWC у Мексиці Фото: phys.org

Ще в 90-х роках минулого століття вчені вважали, що Сонце може виробляти гамма-випромінювання, коли космічне випромінювання від чорних дір або наднових стикаються з протонами на нашій зірці. Також вчені припустили, що це гамма-випромінювання може рідко досягти нашої планети.

12 років тому космічний телескоп Fermi вперше зафіксував гамма-випромінювання від Сонця з енергією в понад 1 млрд електрон-вольт. Потім учені з'ясували, що максимальний рівень енергії становить 200 млрд електрон-вольт. І це вважалося верхньою межею для гамма-випромінювання від Сонця.

Тепер же астрономи вперше з'ясували, що енергія сонячного випромінювання може бути набагато вищою, і поки, що верхнім рівнем енергії для гамма-випромінювання було встановлено межу до 10 ТеВ. Це відкриття викликає більше запитань, ніж відповідей. Адже поки що не зрозуміло, як гамма-випромінювання може мати таку величезну енергію і потрібно ще з'ясувати, яку роль у цьому відіграють магнітні поля Сонця.

Фокус уже писав про те, що вчені змогли розгадати 18-річну космічну загадку. Вони нарешті дізналися, чим є дивний космічний об'єкт. Подібна газова структура з'являється після смерті таких зірок, як Сонце.

Також Фокус писав про те, що масштабний викид плазми на Сонці одночасно досяг Землі, Марса і Місяця. Подібний випадок було зафіксовано вперше.