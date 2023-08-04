Обнаружено самое мощное излучение, исходящее от Солнца: его происхождение остается загадкой

По словам ученых, они думали, что уже многое знают о Солнце, но оказалось, что это не так.

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Ученые из Университета штата Мичиган, США, представили результаты нового исследования в издании Physical Review Letters. В нем сказано, что ученые обнаружили свет с самой высокой энергией из когда-либо наблюдаемого исходящим от Солнца. Это открытие вызывает много вопросов о том, как такое излучение появляется на нашей звезде, пишет Phys.

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Более 30 лет назад астрономы предположили, что Солнце выпускает много разных видов высокоэнергетического излучения, такого как гамма-лучи. Но теперь ученые выяснили, что Солнце выпускает гораздо больше гамма-излучения и с гораздо большим уровнем энергии, чем предполагалось.

По словам авторов, исследования, они смогли обнаружить свет с самой высокой энергией, когда-либо наблюдаемого из когда-либо наблюдаемого приходящим от Солнца. Ученые говорят, что они думали, что уже многое знают о Солнце, но оказалось, что это не так.

Хотя гамма-излучение и не достигает земной поверхности, все же оно создает определенные сигнатуры в атмосфере Земли, которые можно обнаружить. Именно это и сделали ученые с помощью обсерватории HAWC в Мексике.

Известно, что Солнце выпускает много света, который имеет разную энергию. Но одни виды света преобладают над другими. Например, благодаря своему термоядерному синтезу Солнце выпускает огромное количество видимого света, то есть того, что может видеть глаз человека. Такой свет несет в себе энергию в примерно 1 электрон-вольт. Но ученые обнаружили, что гамма-излучение несет энергию в примерно 1 триллион электрон-вольт, или 1 ТэВ. Но не только этот факт оказался сюрпризом для астрономов, они также увидели, что этого излучения очень много.

Хотя гамма-излучение и не достигает земной поверхности, все же оно создает определенные сигнатуры в атмосфере Земли, которые можно обнаружить. Именно это и сделали ученые с помощью обсерватории HAWC в Мексике Фото: phys.org

Еще в 90-х годах прошлого века ученые считали, что Солнце может производить гамма-лучи, когда космическое излучение от черных дыр или сверхновых, сталкиваются с протонами на нашей звезде. Также ученые предположили, что это гамма-излучение может редко достичь нашей планеты.

12 лет назад космический телескоп Fermi впервые зафиксировал гамма-излучение от Солнца с энергией в более чем 1 млрд электрон-вольт. Затем ученые выяснили, что максимальный уровень энергии составляет 200 млрд электрон-вольт. И это считалось верхним пределом для гамма-излучения от Солнца.

Теперь же астрономы впервые выяснили, что энергия солнечного излучения может быть намного выше и пока, что верхним уровнем энергии для гамма- излучения был установлен предел до 10 ТэВ. Это открытие вызывает больше вопросов, чем ответов. Ведь пока не ясно, как гамма-излучение может иметь такую огромную энергию и нужно еще выяснить, какую роль в этом играют магнитные поля Солнца.

Фокус уже писал о том, что ученые смогли разгадать 18-летнюю космическую загадку. Они наконец-то узнали, чем является странный космический объект. Подобная газовая структура появляется после смерти таких звезд, как Солнце.

Также Фокус писал о том, что масштабный выброс плазмы на Солнце одновременно достиг Земли, Марса и Луны. Подобный случай был зафиксирован впервые.