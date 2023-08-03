Впервые в истории мощное извержение на Солнце ударило одновременно по Земле, Марсу и Луне

Астрономы впервые смогли зафиксировать попадание солнечных частиц в результате коронального выброса массы сразу на поверхности трех миров.

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В новой статье, опубликованной в издании Geographical Research Letters, ученые сообщили о том, что сразу несколько космических аппаратов впервые в истории зафиксировали попадание солнечных частиц одновременно на Землю, Марс и Луну. После сильной вспышки на Солнце произошел мощный корональный выброс массы и оказалось, что солнечные частицы имеют такую энергию, которая способна пробить магнитное поле Земли. У Луны и Марса нет магнитного поля, поэтому у солнечных частиц вообще не было никаких препятствий. Астрономы опасаются, что подобные солнечные удары могут быть смертельными для астронавтов на Луне и Марсе, пишет Daily Mail.

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Ученые опубликовали результаты исследования только 2 августа 2023 года, хотя само уникальное событие произошло еще 28 октября 2021 года. Тогда извержение на Солнце было настолько сильным, что Земля и Марс, которые находились на противоположных сторонах от Солнца на расстоянии примерно 250 млн км друг от друга, получили сильнейший удар солнечными частицами.

Также удар пришелся и по Луне и это было первое в истории зафиксированное космическими аппаратами событие одновременного солнечного удара по трем мирам. Масштабный выброс энергии и плазмы одновременно зарегистрировали орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, марсоход Curiosity, лунный посадочный модуль Чанъэ-4, и орбитальные аппараты Lunar Reconnaissance Orbiter и DLR Eu:CROPIS Earth.

Извержение на Солнце было настолько сильным, что Земля и Марс, которые находились на противоположных сторонах от Солнца на расстоянии примерно 250 млн км друг от друга, получили сильнейший удар солнечными частицами Фото: Forbes

Авторы статьи написали, что извержение на Солнце привело к редкому событию, когда солнечные частицы смогли пробить магнитное поле Земли из-за того, что имели очень высокую энергию. Поскольку Луна и Марс не имеют магнитного поля, то подобное излучение при взаимодействии с почвой может создавать вторичное излучение. Хотя Марс в этом случае немного больше защищен от солнечных частиц, благодаря тому, что его очень тонкая атмосфера замедляет движение частиц с очень высокой энергией.

Поскольку Луна и Марс – это главные цели для будущих исследований космоса, то ученым важно знать, как такие солнечные извержения могут влиять на организм человека. Ведь астронавты могут столкнутся с риском получения лучевой болезни, находясь на поверхности этих двух миров.

Поскольку Луна и Марс – это главные цели для будущих исследований космоса, то ученым важно знать, как такие солнечные извержения могут влиять на организм человека Фото: NASA

По словам ученых очень сильные корональные выбросы массы на Солнце, достигшие Луны или Марса, могут повышать уровень местного излучения, а это уже серьезная проблема для будущих астронавтов, которые будут здесь находится.

Грей – это единица измерения поглощения ионизирующего излучения и ученые подсчитали, что доза в 700 миллигрей может вызвать у астронавтов лучевую болезнь, что приведет к разрушению костного мозга и внутреннему кровотечению. Если же астронавт получит дозу в более, чем 10 грей, то он вряд ли проживет более двух недель. Такую высокую дозу излучения могли получить астронавты на Луне в 1972 году, когда произошла очень сильная вспышка на Солнце и мощный поток плазмы достиг Луны. Но, к счастью, это произошло между миссиями "Аполлон-16" и "Аполлон-17".

Как показали измерения аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter во время солнечного извержения в октябре 2021 года доза излучения на поврехности Луны составляла 31 миллигрей. В то же время аппарат Trace Gas Orbiter на орбите Марса зафиксировал дозу излучения в 9 милигрей, а марсоход Curiosity показал, что на поверхности планеты доза излучения составила 0,3 миллигрея. То есть атмосфера Марса снизила влияние солнечных частиц.

Марс немного больше защищен от солнечных частиц, благодаря тому, что его очень тонкая атмосфера замедляет движение частиц с очень высокой энергией Фото: NASA

По словам ученых, примерно каждые 5,5 лет на Луну и Марс обрушиваются очень значительные потоки энергии и плазмы от Солнца, которые провоцируют появление небезопасных для астронавтов уровней излучения. Поэтому нужно думать над тем, как защитить космических путешественников в будущем.

Как уже писал Фокус, ученые поймали очень странный радиосигнал из черной дыры и такое событие было обнаружено впервые. До сих пор остается загадкой, что точно происходит в черной дыре на расстоянии в 28 тысяч световых лет от нас.