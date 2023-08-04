18-летняя загадка решена. Астрономы узнали, чем является странный космический объект (фото)

Подобная газовая структура появляется после смерти таких звезд, как Солнце.

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Еще в 2005 году астрономы обнаружили странный объект, происхождение которого так и не смогли идентифицировать. Его яркость постоянно меняется в течение длительных периодов времени. Новое исследование наконец-то дало ответ на то, что из себя представляет этот загадочный объект, пишет Space.

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Загадочный объект PM 1-322

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, объект под названием PM 1-322, который долгое время не давал покоя ученым, наконец-то удалось идентифицировать. Наблюдения с помощью наземных и космических телескопов предоставили астрономам достаточно данных, чтобы выяснить, что объект, расположенный на расстоянии в 6 800 световых лет от Земли, является переменной планетарной туманностью.

Что такое планетарная туманность?

Подобные оболочки из газа являются очень распространенным явлением, ведь они являются результатом выброса вещества с поверхности умирающей звезды. Когда такие звезды, как Солнце, не могут поддерживать в своих ядрах термоядерный синтез, то они расширяются до больших размеров и становятся красными гигантами. Затем внутренней энергии звезды становится недостаточно, чтобы сопротивляться гравитации, и она сжимается до размеров планеты, и образуется еще один вид звезд, известный как белые карлики.

Эти остатки умерших звезд освещают своим светом окружающую их планетарную туманность, которая постоянно расширяется. Через некоторое время после появления части такой туманности смешаются с другими газовыми облаками. Учитывая то факт, что эти туманности несут в себе химические составляющие умершей звезды, то эти же элементы станут затем основой для новых звезд и планет.

Объект под названием PM 1-322, который долгое время не давал покоя ученым, наконец-то удалось идентифицировать, как планетарную туманность Фото: space.com

Практически все планетарные туманности представляют собой красивые яркие объекты, которые принимают разные формы. Но часто они бывают именно круглыми, поэтому становятся похожими на планеты. Из-за этого такие туманности и получили свое название.

Почему PM 1–322 является переменной планетарной туманностью?

Но планетарная туманность PM 1–322 (теперь уже известно, что это именно она) является переменной, потому как ее яркость меняется в течение длительных периодов времени. В рамках нового исследования астрономы обнаружили не только белый карлик, который находится в центре туманности, но и причину изменений ее яркости.

Ученые считают, что рядом находится еще одна обычная звезда, которая своим светом иногда затмевает отраженный свет планетарной туманности. Но эту звезду еще придется обнаружить. Вероятно, у белого карлика есть большой горячий компаньон, поэтому это может быть двойная звездная система, окруженная планетарной туманностью. По словам авторов исследования, необходимо провести дальнейшие наблюдения, чтобы получить больше информации о природе загадочного объекта PM 1-322.

Когда исчезнет Солнце, появится похожая туманность

Кстати, похожая планетарная туманность появится в очень далеком будущем, когда у нашего Солнца также закончится топливо для термоядерного синтеза. Но перед появлением туманности Солнце станет настолько большим, что это расширение уничтожит первые четыре планеты Соленной системы. Напоминаем, что Земля – это третья планета.

Фокус уже писал о том, что с помощью космического телескопа Уэбб, астрономы получили возможность узнать намного больше о природе еще одной планетарной туманности под названием М57. На новом изображении она выглядит, как огромный космический глаз.