Огромный глаз. Новый снимок телескопа Уэбб: после смерти Солнца появится похожий объект (фото)
Ученые получили новую информацию об одной из самых известных планетарных туманностей.
Космический телескоп Уэбб с беспрецедентной детализацией показал внутреннюю структуру туманности Кольцо или М57. На потрясающем изображении телескопа виден объект, который по своей форме и свойствам будет похож на тот, который появится после смерти Солнца через примерно 5 млрд лет, пишет The Guardian.
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Планетарные туманности не имеют ничего общего с планетами, просто когда-то астрономы дали им такое название из-за того, что некоторые из них имеют круглую форму. Такие объекты появляются после смерти звезд похожих на Солнце, когда они превращаются в красных гигантов и сбрасывают в космос свои внешние слои. После этого подобная звезда сжимается до очень маленького размера и появляется звезда белый карлик, окруженная планетарной туманностью. Через несколько миллиардов лет астрономы будущего скорее всего уже с другой планеты (в результате превращения Солнца в красного гиганта Земля исчезнет) смогут наблюдать такую же пару – белый карлик и планетарная туманность – на месте, где было Солнце.
Телескоп Уэбб может делать уникальные изображения подобных газовых структур. В этот раз ученые получили возможность с беспрецедентной детализацией увидеть внутреннюю структуру туманности Кольцо или М57, расположенной на расстоянии в 2200 световых лет от нас.
Это одна из самых близких к нам планетарных туманностей, да к тому же она расположена "лицом" к Земле, что позволяет детально ее изучить. На снимке туманность Кольцо напоминает светящийся зелено-фиолетовый космический глаз. А в центре этой туманности виден белый карлик, который когда-то был обычной звездой.
Благодаря новому снимку телескопа Уэбб ученые получили больше информации не только об общей структуре планетарной туманности, но и внутреннем регионе, который окружает белый карлик. По словам ученых, только телескоп Уэбб смог показать туманность М57 с такой детализацией, которую не могли предоставить другие телескопы. По словам Майкла Барлоу из Университетского колледжа Лондона, Великобритания, с помощью туманности Кольцо можно лучше понять, как развиваются планетарные туманности.
Красочные кольца в этой туманности созданы химическими элементами, которые отражают свет с разными длинами волн. Анализ этого снимка должен помочь ученым лучше разобраться в тех сложных процессах, которые приводят к созданию планетарных туманностей. Ученые уже получили много новых данных о химическом составе туманности и также обнаружили много молекул углерода, хотя пока до конца не ясно, как они там появились.
Когда похожие на Солнце звезды умирают и образуют планетарные туманности, то последние наполняются тяжелыми химическими элементами, созданными в ядре звезды при ее жизни. Со временем большая часть газа таких туманностей попадает в межзвездные газовые облака. Именно в таких облаках появляются новые звезды, поэтому они будут иметь те элементы, которые создала их умершая предшественница. То есть и наше Солнце сейчас создает те элементы, которые войдут в состав новых поколений звезд в очень далеком будущем.
Фокус уже писал о том, что в глубоком космосе астрономы нашли гигантский знак вопроса. Исследователи говорят, что уникальный объект удалось обнаружить с помощью космического телескопа Уэбб.