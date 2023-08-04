Величезне око. Новий знімок телескопа Вебб: після смерті Сонця з'явиться схожий об'єкт (фото)
Учені отримали нову інформацію про одну з найвідоміших планетарних туманностей.
Космічний телескоп Вебб з безпрецедентною деталізацією показав внутрішню структуру туманності Кільце або М57. На приголомшливому зображенні телескопа видно об'єкт, який за своєю формою і властивостями буде схожий на той, що з'явиться після смерті Сонця через приблизно 5 млрд років, пише The Guardian.
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Планетарні туманності не мають нічого спільного з планетами, просто колись астрономи дали їм таку назву через те, що деякі з них мають круглу форму. Такі об'єкти з'являються після смерті зірок схожих на Сонце, коли вони перетворюються на червоних гігантів і скидають у космос свої зовнішні шари. Після цього подібна зірка стискається до дуже маленького розміру і з'являється зірка білий карлик, оточена планетарною туманністю. Через кілька мільярдів років астрономи майбутнього, найімовірніше, вже з іншої планети (внаслідок перетворення Сонця на червоного гіганта Земля зникне) зможуть спостерігати таку саму пару — білий карлик і планетарна туманність — на місці, де було Сонце.
Телескоп Вебб може робити унікальні зображення подібних газових структур. Цього разу вчені отримали змогу з безпрецедентною деталізацією побачити внутрішню структуру туманності Кільце або М57, що розташована на відстані у 2200 світлових років від нас.
Це одна з найближчих до нас планетарних туманностей, та до того ж вона розташована "обличчям" до Землі, що дає змогу детально її вивчити. На знімку туманність Кільце нагадує зелено-фіолетове космічне око, що світиться. А в центрі цієї туманності видно білий карлик, який колись був звичайною зіркою.
Завдяки новому знімку телескопа Вебб вчені отримали більше інформації не тільки про загальну структуру планетарної туманності, а й про внутрішній регіон, який оточує білий карлик. За словами вчених, тільки телескоп Вебб зміг показати туманність М57 з такою деталізацією, яку не могли надати інші телескопи. За словами Майкла Барлоу з Університетського коледжу Лондона, Велика Британія, за допомогою туманності Кільце можна краще зрозуміти, як розвиваються планетарні туманності.
Барвисті кільця в цій туманності створені хімічними елементами, які відбивають світло з різними довжинами хвиль. Аналіз цього знімка має допомогти вченим краще розібратися в тих складних процесах, які призводять до створення планетарних туманностей. Вчені вже отримали багато нових даних про хімічний склад туманності і також виявили багато молекул вуглецю, хоча поки до кінця не зрозуміло, як вони там з'явилися.
Коли схожі на Сонце зірки помирають і утворюють планетарні туманності, то останні наповнюються важкими хімічними елементами, створеними в ядрі зірки за її життя. З часом більша частина газу таких туманностей потрапляє в міжзоряні газові хмари. Саме в таких хмарах з'являються нові зірки, тож вони матимуть ті елементи, які створила їхня померла попередниця. Тобто і наше Сонце зараз створює ті елементи, які увійдуть до складу нових поколінь зірок у дуже далекому майбутньому.
Фокус уже писав про те, що в глибокому космосі астрономи знайшли гігантський знак питання. Дослідники кажуть, що унікальний об'єкт вдалося виявити за допомогою космічного телескопа Вебб.