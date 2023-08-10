В миллион раз ярче Солнца: что стало известно о самой далекой звезде во Вселенной (фото)

Оказывается, звезда Эарендел имеет в 2 раза большую температуру, чем Солнце и скорее всего у нее есть компаньон.

Ученые начали тщательное изучение огромной звезды под названием Эарендел, которая является самой далекой из когда-либо обнаруженных звезд. Если эту звезду изначально обнаружил космический телескоп Хаббл, то новую информацию о ней астрономы получили с помощью космического телескопа Уэбб, пишет Space.

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Огромная звезда под названием Эарендел, которая как считается в 50-100 раз больше Солнца, была обнаружена в 2022 году с помощью телескопа Хаббл. Свет от этой звезды преодолел невероятные 12,9 млрд световых лет, а это значит, что она существовала уже через 900 млн лет после Большого взрыва.

Огромная звезда под названием Эарендел, которая как считается в 50-100 раз больше Солнца, была обнаружена в 2022 году с помощью телескопа Хаббл Фото: NASA

Сейчас эту звезду считают самой далекой из всех когда-либо обнаруженных звезд. Дело в том, что на самом деле она расположена не на расстоянии в 12,9 млрд световых лет от нас, а намного дальше. Все дело в расширении Вселенной, которое продолжается вот уже 13,8 млрд лет, поэтому звезда Эарендел сейчас находится на расстоянии в 28 млрд световых лет от Земли.

Астрономы обнаружили эту огромную звезду с помощью такого явления, как линзирование, когда гравитация массивного объекта ближе к нам искривляет и увеличивает свет более далекого космического объекта. Во время нового исследования с помощью телескопа Уэбб ученые также использовали гравитацию скопления галактик, чтобы ее увидеть.

Во время нового исследования с помощью телескопа Уэбб ученые также использовали гравитацию скопления галактик, чтобы увидеть самую далекую звезду Фото: NASA

Но теперь у астрономов появилось гораздо больше информации о самой далекой звезде в известной Вселенной, хотя сами наблюдения за ней продолжаются. Ученые выяснили, что Эарендел является огромной звездой с большой массой и принадлежит к B-типу, температура которой в 2 раза больше, чем у Солнца (температура поверхности Солнца 5500 градусов Цельсия) и она примерно в 1 млн раз ярче нашей звезды.

Также ученые считают, что рядом с Эарендел находится более холодная красная звезда-компаньон. И в этом нет ничего удивительного, ведь большинство таких огромных звезд находятся в двойных звездных системах.

Ученые выяснили, что Эарендел является огромной звездой с большой массой и принадлежит к B-типу, температура которой в 2 раза больше, чем у Солнца Фото: NASA

Ученые назвали галактику, в которой находится Эарендел "Дуга восходящего Солнца" и с помощью новых наблюдений получили больше информации и о ней. Например, с помощью телескопа Уэбб астрономы обнаружили очень молодую область появления новых звезд, которой с нашей точки зрения менее пяти миллионов лет. Также ученые обнаружили рядом с огромной звездой звездное скопление, которое кажется гравитационно стабильным и, возможно, оно даже сохранилось. Если эти звезды давно не исчезли.

Звезда Эарендел принадлежит к классу самых первых звезд, а потому она состоит почти полностью только из водорода и гелия. Слово Эарендел встречается в древнеанглийском языке и означает утреннюю зарю, также такое имя имел один из героев книги Джона Толкина "Сильмариллион".

Фокус уже писал о том, что с помощью гравитационного линзирования астрономам удалось сделать еще одно важное открытие. Они нашли галактику, которая является самой тусклой в известной нам Вселенной.

Также Фокус писал о том, что после получения первых прямых изображений огромных черных дыр, теперь исследователи хотят сосредоточить свое внимание на изучении фотонных колец, окружающих черные дыры. Это поможет лучше понять природу этих загадочных объектов.