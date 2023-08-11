Потенциально революционное открытие: две акулы-подруги проплыли вместе больше 6 км (видео)

Ученые тестируют образцы крови акул, чтобы выяснить, могут ли они быть близкими родственниками, братьями и сестрами или сводными братьями и сестрами.

Ученые установили, что две большие белые акулы проплыли вместе около 6,5 км с тех пор, как в декабре прошлого года к ним прикрепили спутниковые датчики. Об этом сообщается на странице организации Ocearch в Facebook.

Это достаточно любопытный факт: акулы, согласно распространенному мнению, ведут уединенных образ жизни, их не заботят сородичи, а лишь добыча. Новое исследование указывает на то, что у некоторых крупных хищников все же могут быть друзья, и его авторы называют полученные результаты потенциально революционными.

Исследователи из Ocearch, организации, которая изучает акул и других морских животных, обнаружили двух больших белых акул, которых можно назвать "приятелями". Хищники путешествовали вместе с тех пор, как в декабре у побережья Джорджии к ним прикрепили спутниковые теги.

"Ничего подобного прежде мы не наблюдали", — сказал Боб Гютер, руководитель Ocearch.

Две акулы по имени Саймон и Джекилл проплыли "в тандеме" около 6,5 км вверх по атлантическому побережью до залива Святого Лаврентия. Этот район находится к югу от Квебека и здесь исследователи в последний раз зафиксировали местонахождение акул в конце июля.

У этих акул могут быть и другие друзья, к которым не прикрепляли датчики.

Акула со спутниковым датчиком на спине

Сейчас ученые тестируют образцы крови акул, чтобы выяснить, могут ли они быть близкими родственниками, братьями и сестрами или сводными братьями и сестрами.

Социальные связи — еще один интересный факт об акулах

Это исследование может рассказать много нового о миграции белых акул и подсказать новые подходы к тому, как лучше сохранять этих животных.

Сотрудники Ocearch проводятся исследования на акулах

Исчезновение таких высших хищников, как акулы, может нарушить баланс в морской экосистеме и даже поставить под угрозу продовольственную безопасность многих стран.

"Некоторые виды акул формируют довольно прочные социальные связи и социальные группы", — сказал Яннис Папастаматиу, эколог из Международного университета Флориды.

Но эти отношения, вероятно, отличаются от отношений, которые свойственны людям. По словам доктора Папастаматиу, акулы проводят время друг с другом, чтобы спариваться, упростить поиск пищи или защищаться от других хищников, таких как косатки.

Недавнее исследование показало, что серые рифовые акулы остаются в одной и той же социальной группе на протяжении четырех лет. По словам ученых, белые акулы могут часами проводить время друг с другом в определенных местах, где они чаще всего собираются.

Напомним, что в Австралии обнаружили очень странный новый вид акул с зубами, как у людей.

Также сообщалось о том, почему акулы нападают на людей. Выяснилось, что они не любят человечину, а просто охотятся на других рыб.