Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Потенциально революционное открытие: две акулы-подруги проплыли вместе больше 6 км (видео)

Акула со спутниковым датчиком на спине, акулы в средиземном море, акулы в атлантическом океане, акулы поведение, акулы интересные факты
Фото: Facebook | Акула со спутниковым датчиком на спине

Ученые тестируют образцы крови акул, чтобы выяснить, могут ли они быть близкими родственниками, братьями и сестрами или сводными братьями и сестрами.

Related video

Ученые установили, что две большие белые акулы проплыли вместе около 6,5 км с тех пор, как в декабре прошлого года к ним прикрепили спутниковые датчики. Об этом сообщается на странице организации Ocearch в Facebook.

Это достаточно любопытный факт: акулы, согласно распространенному мнению, ведут уединенных образ жизни, их не заботят сородичи, а лишь добыча. Новое исследование указывает на то, что у некоторых крупных хищников все же могут быть друзья, и его авторы называют полученные результаты потенциально революционными.

Исследователи из Ocearch, организации, которая изучает акул и других морских животных, обнаружили двух больших белых акул, которых можно назвать "приятелями". Хищники путешествовали вместе с тех пор, как в декабре у побережья Джорджии к ним прикрепили спутниковые теги.

"Ничего подобного прежде мы не наблюдали", — сказал Боб Гютер, руководитель Ocearch.

Две акулы по имени Саймон и Джекилл проплыли "в тандеме" около 6,5 км вверх по атлантическому побережью до залива Святого Лаврентия. Этот район находится к югу от Квебека и здесь исследователи в последний раз зафиксировали местонахождение акул в конце июля.

У этих акул могут быть и другие друзья, к которым не прикрепляли датчики.

Акула со спутниковым датчиком на спине Fullscreen
Акула со спутниковым датчиком на спине

Сейчас ученые тестируют образцы крови акул, чтобы выяснить, могут ли они быть близкими родственниками, братьями и сестрами или сводными братьями и сестрами.

Социальные связи — еще один интересный факт об акулах

Это исследование может рассказать много нового о миграции белых акул и подсказать новые подходы к тому, как лучше сохранять этих животных.

Сотрудники Ocearch проводятся исследования на акулах

Исчезновение таких высших хищников, как акулы, может нарушить баланс в морской экосистеме и даже поставить под угрозу продовольственную безопасность многих стран.

"Некоторые виды акул формируют довольно прочные социальные связи и социальные группы", — сказал Яннис Папастаматиу, эколог из Международного университета Флориды.

Но эти отношения, вероятно, отличаются от отношений, которые свойственны людям. По словам доктора Папастаматиу, акулы проводят время друг с другом, чтобы спариваться, упростить поиск пищи или защищаться от других хищников, таких как косатки.

Недавнее исследование показало, что серые рифовые акулы остаются в одной и той же социальной группе на протяжении четырех лет. По словам ученых, белые акулы могут часами проводить время друг с другом в определенных местах, где они чаще всего собираются.

Напомним, что в Австралии обнаружили очень странный новый вид акул с зубами, как у людей.

Также сообщалось о том, почему акулы нападают на людей. Выяснилось, что они не любят человечину, а просто охотятся на других рыб.