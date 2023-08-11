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Технології та наука

Потенційно революційне відкриття: дві акули-подруги пропливли разом понад 6 км (відео)

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Фото: Facebook | Акула із супутниковим датчиком на спині

Вчені тестують зразки крові акул, щоб з'ясувати, чи можуть вони бути близькими родичами, братами і сестрами або зведеними братами і сестрами.

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Учені встановили, що дві великі білі акули пропливли разом близько 6,5 км відтоді, як у грудні минулого року до них прикріпили супутникові датчики. Про це повідомляють на сторінці організації Ocearch у Facebook.

Це досить цікавий факт: акули, згідно з поширеною думкою, ведуть відокремлений спосіб життя, їх не турбують родичі, а лише здобич. Нове дослідження вказує на те, що у деяких великих хижаків все ж можуть бути друзі, і його автори називають отримані результати потенційно революційними.

Дослідники з Ocearch, організації, яка вивчає акул та інших морських тварин, виявили двох великих білих акул, яких можна назвати "приятелями". Хижаки подорожували разом відтоді, як у грудні біля узбережжя Джорджії до них прикріпили супутникові теги.

"Нічого подібного раніше ми не спостерігали", — сказав Боб Гютер, керівник Ocearch.

Дві акули — Саймон і Джекілл — пропливли "в тандемі" близько 6,5 км вгору по атлантичному узбережжю до затоки Святого Лаврентія. Цей район розташований на південь від Квебека і тут дослідники востаннє зафіксували місцеперебування акул наприкінці липня.

У цих акул можуть бути й інші друзі, до яких не прикріплювали датчики.

Акула із супутниковим датчиком на спині Fullscreen
Акула із супутниковим датчиком на спині

Наразі вчені тестують зразки крові акул, щоб з'ясувати, чи можуть вони бути близькими родичами, братами і сестрами або зведеними братами і сестрами.

Соціальні зв'язки — ще один цікавий факт про акул

Це дослідження може розповісти багато нового про міграцію білих акул і підказати нові підходи до того, як краще зберігати цих тварин.

Співробітники Ocearch проводять дослідження на акулах

Зникнення таких вищих хижаків, як акули, може порушити баланс у морській екосистемі і навіть поставити під загрозу продовольчу безпеку багатьох країн.

"Деякі види акул формують доволі міцні соціальні зв'язки і соціальні групи", — сказав Янніс Папастаматіу, еколог із Міжнародного університету Флориди.

Але ці стосунки, ймовірно, відрізняються від стосунків, які властиві людям. За словами доктора Папастаматіу, акули проводять час одна з одною, щоб спаровуватися, спростити пошук їжі або захищатися від інших хижаків, таких як косатки.

Нещодавнє дослідження показало, що сірі рифові акули залишаються в одній і тій самій соціальній групі протягом чотирьох років. За словами вчених, білі акули можуть годинами проводити час один з одним у певних місцях, де вони найчастіше збираються.

Нагадаємо, що в Австралії виявили дуже дивний новий вид акул із зубами, як у людей.

Також повідомлялося про те, чому акули нападають на людей. З'ясувалося, що вони не люблять людське м'ясо, а просто полюють на інших риб.