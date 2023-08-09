З рогами й зубами, як у людей. В Австралії виявили дуже дивний новий вид акул (фото)

Дослідники зазначають, що представники цього виду мають вельми унікальну форму тіла, а також невеликі роги, що виступають, і очі, що виступають.

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Вчені тисячі років вивчають океан, що покриває більшу частину поверхні Землі, але він все ще здатний нас здивувати. Наприклад, цього разу біля узбережжя Австралії вченим вдалося виявити абсолютно новий химерний вид акул, раніше невідомих науці, пише Live Science.

Дослідники назвали новий вид розписаною рогатою акулою (Heterodontus marshallae), яка є частиною загону Heterodontiformes. Цей загін акул класифікується унікальною формою тіла, невеликими рогами та очима, що виступають.

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За словами рибного біолога з Австралійської національної рибної колекції (ANFC) Хелен О'Ніл, представники цього загону насправді нагадують скам'янілості давно вимерлих акул, які мали схожу морфологію, зокрема й шипи. Однак тепер дослідникам вдалося встановити, що насправді вони не є близькими родичами.

Дослідники зазначають, що нещодавно виявлений новий вид акул трапляється лише в північно-західних водах Австралії та живе на глибині від 125 до 229 метрів. Однак найдивовижнішими видаються зуби цих хижаків, розташовані в кілька рядів у надзвичайно масивній щелепі у співвідношенні з черепом. Припускають, що це дає їм змогу харчуватися такими істотами, як молюски та ракоподібні.

За словами старшого куратора ANFC і співавтора дослідження Вілла Вайта, зуби всіх видів рогових акул дуже схожі один на одного, проте як група ці акули мають вельми різні зуби, як порівняти з більшістю інших. Науковці вважають, що зуби цих акул вельми схожі на людські корені та еволюціонували, щоб хижаки могли розчавлювати здобич із панциром.

Новий вид рогатих акул, виявлений в Австралії Фото: CSIRO

Ще в листопаді 2022 року вчені обстежили місця проживання в морському парку Гаскойн у Західній Австралії, де й упіймали дорослого самця нового виду. Зазначається, що його довжина становила 53 сантиметри від кінчика морди до хвостового плавця. Автори дослідження зазначають, що відмінною рисою нового виду австралійських рогатих акул є їхній характерний смугастий малюнок, схожий на малюнок рогатої акули-зебри. Саме тому раніше вчені припускали, що це той самий вид.

Однак акули-зебри, як правило, мешкають на мілководді, тоді як H. Marshallae надають перевагу глибшим океанам. Науковці зазначають, що під час дослідження вивчили 6 зразків і одну яєчну оболонку того ж виду, і тільки пізніше натрапили на живого самця.

Раніше Фокус писав про те, що біля берегів Австралії зняли дитинча рідкісного білого горбатого кита.