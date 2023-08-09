Крихітка Мобі Дік. Біля берегів Австралії зняли дитинча рідкісного білого горбатого кита (відео)

Дослідники вважають, що він може бути нащадком найвідомішого кита-альбіноса у світі, на ім'я Мігалу.

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Перлинно-біле дитинча горбатого кита було знято біля узбережжя Австралії за допомогою дрона. Це породило припущення, що це надзвичайно рідкісне дитинча-альбінос може бути нащадком найвідомішого кита у світі Мігалу, який, як і міфічний Мобі Дік, покритий повністю білою шкірою, пише Live Science.

За словами оператора дрона Джейдін Метьюсон, який помітив блідого кита наприкінці липня, коли він ковзав хвилями разом зі своєю матір'ю біля північного краю Нового Південного Уельсу. Зазначимо, що горбаті кити мігрують на цю ділянку східного узбережжя Австралії в період з червня до серпня, щоб спаровуватися і народжувати потомство. Вони приходять сюди з багатих районів нагулу Антарктиди, куди та повертаються в період з вересня по листопад.

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Дослідники зазначають, як правило, горбаті кити (Megaptera novaeangliae) майже повністю забарвлені в колір від темно-сірого до чорного, а білі плями зустрічаються лише на животі. Однак у вкрай рідкісних випадках можна зустріти молочно-білий хвіст або плавники у дитинчати, блискучі на сонці. Ще рідше зустрічаються горбаті кити-альбіноси.

За словами дослідника китоподібних і морського вченого з некомерційної організації The Oceania Project Воллі Франкліна, дитинчата китів народжуються з пуховим покровом, який на світлі видається дуже світлим, часом навіть білуватим, унаслідок чого їх помилково приймають за альбіносів. Однак учені не беруться так просто назвати дитинча альбіносом.

Річ у тім, що початковий пуховий покрив, як правило, зникає протягом тижня після народження, а потім на шкірі встановлюється звична чорно-біла пігментація. Водночас альбінізм є рідкісним генетичним захворюванням, спричиненим регресивним геном. Цей ген порушує здатність клітин виробляти меланін, що спричиняє пігментацію шкіри, очей і волосся. У результаті це призводить до блідої шкіри та рожевого кольору очей.

Зазначимо, що фотографи також зняли двох інших потенційних нащадків Мобі Діка. Одне з них було зафіксовано в штаті Новий Уельс в останні тижні липня. Інше теля було помічене безпілотником біля мису Бурреварра на південному краю штату наприкінці червня. На кадрах видно, як малюк пливе поруч із мамою, поки врешті-решт не ховається у воді під її животом.

Мігалу на фото 2009 року — через 18 років після того, як його вперше помітили біля узбережжя Австралії Фото: Getty Images

Франклін зазначає, що знадобляться додаткові спостереження і зразки шкіри, щоб встановити, чи дійсно ці малюки є альбіносами. Однак реальність така, що зразки, у яких справді підтверджено альбінізм, зустрічаються вкрай рідко. Одним із найбільш відомих у всьому світі китом-альбіносом є Мігалу.

Вперше Мігалу був помічений 1991 року біля західного узбережжя Австралії, його ім'я в перекладі означає "Білий хлопець". Дослідникам знадобилося майже 15 років, щоб підтвердити його статус альбіноса, зібравши клітини шкіри, що відшарувалися. Зазначимо, що Мігалу не бачили з 2020 року, проте повідомлення про появу малюків-альбіносів біля узбережжя Австралії змушує припустити, що вони можуть бути його нащадками.

Втім, Франклін вважає, що це мало ймовірно. Річ у тім, що для появи повністю білого китеняти, Мігалу необхідно було злучатися з самкою з тією ж генетичною мутацією, що вельми малоймовірно. Передбачається, що популяція австралійських горбатих китів за останні близько 70 років почала відновлюватися, а тому біля узбережжя спостерігають все більше дитинчат. І це також хороші новини.

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