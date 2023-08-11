Самое древнее дерево на Гавайях сгорело во время лесных пожаров (видео)

Но опубликованных кадрах видно баньяновое дерево: 150-летняя достопримечательность почернела от сажи, ее ветви обуглились.

Знаменитое древнее дерево на гавайском острове Мауи сильно обгорело во время лесных пожаров, приведших к эвакуации местных жителей и гибели 36 человек. Об этом сообщает Newsweek.

На опубликованных кадрах, сделанных в историческом курортном городе Лахайна, видно баньяновое дерево. 150-летняя достопримечательность почернела от сажи, ее ветви обуглились. Многие пользователи соцсетей сожалели о потере, но кто-то выражал надежду на то, что дерево все еще может выжить.

Баньяновое дерево, сожженое лесным пожаром

По словам официальных лиц округа Мауи, около сотни пожарных работали круглосуточно, борясь с пламенем. Стихия охватила не меньше 271 здания и нанесла масштабный ущерб Лахайне и окрестностям.

Каниела Инг, бывший представитель Демократической партии, назвала обгоревшее дерево "трагическим символом чрезвычайной климатической ситуации и колониальной жадности". По ее словам, грубое и неумелое управление землей жадными застройщиками и теми, кто спекулировал землей, разрушило природный ландшафт и привело к стремительному распространению огня.

Один из уроженцев города отмечал, что с деревом были связаны все его детские воспоминания, и что город Лахайна никогда не будет прежним.

Однако другие выразили надежду, что дерево все же выживет.

Баньяновое дерево на Гавайях считалось самым большим деревом в США

"Баньяновое дерево каким-то образом все еще стоит среди таких разрушений", — написал один из пользователей. По его словам, только время покажет, переживет ли оно ущерб, полученный в результате пожаров.

Некоторые отмечали, что во время лесных пожаров в Калифорнии деревья выживали и после гораздо худших повреждений.

Пожары на Гавайях

"Я скрестил все пальцы на руках и ногах за эту старушку. Ее ветви стоят вертикально — хороший знак для меня", — говорится в посте.

Самое большое дерево в США

Баньяновое дерево, посаженное в 1873 году в Лахайне, — бывшей столице Гавайев — считается старейшим в своем роде на острове и самым большим в США.

Его привезли на территорию бывшего королевства к пятидесятой годовщины появления там протестантской миссии. Дерево посадили в форте, который позже перестроили под здание суда.

Напомним, что дым от лесных пожаров неожиданно сильно нагревает Землю. Исследователи выявили в дыме частицы, поглощающие свет во всем видимом спектре.

Также сообщалось, что на дороге в Канаде Дэвид Бекхэм с сыном Крузом и актером Остином Батлером подняли поваленное дерево.