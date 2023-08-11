Угрозу для спутников представляют не самые мощные взрывы на Солнце: бояться нужно другого

Согласно новому исследованию, повредить спутники GPS на орбите могут все же солнечные вспышки, но не те, о которых думали ученые.

Ученые, опубликовавшие новое исследование в издании Space Weather, считают, что настоящую угрозу для спутников GPS представляют не самые мощные солнечные вспышки, а их намного более слабые "собратья", пишет Space.

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Считается, что такие извержения энергии на Солнце как солнечные вспышки, которые сопровождаются выбросами плазмы в космос, при попадании на Землю могут нанести серьезный ущерб электросетям и телекоммуникационным сетям на Земле. В том числе они могут привести к повреждению спутников на орбите. Ученые предполагают, что самые мощные взрывы на Солнце, которые происходят примерно раз в 100 лет могут привести к реальной катастрофе, связанной с технологиями на Земле и в космосе.

Но авторы нового исследования считают, что на самом деле солнечные вспышки малой мощности, которые происходят во время спада активности Солнца, наносят гораздо больший ущерб, в частности спутникам GPS.

Считается, что такие извержения энергии на Солнце как солнечные вспышки, которые сопровождаются выбросами плазмы в космос, при попадании на Землю могут нанести серьезный ущерб электросетям и телекоммуникационным сетям на Земле Фото: Forbes

Ученые проанализировали спутниковые данные за 20 лет и обнаружили, что, например, в 2010 году одна из важнейших американских спутниковых систем GPS вышла из строя во время слабой геомагнитной бури, созданной в результате слабой вспышки на Солнце. В то время, как в 2003 году, когда произошла одна из самых сильных вспышек на Солнце за последние десятилетия, спутники GPS почти не пострадали.

Когда происходят вспышки на Солнце, то к Земле иногда устремляются потоки излучения и солнечных частиц, которые сталкиваются с магнитным полем нашей планеты и могут проникнуть в атмосферу. В результате возникают геомагнитные бури, которые могут вывести из строя электрические сети и телекоммуникационные сети на Земле, а также спутники на орбите.

Оказывается, что особенно большая концентрация солнечных частиц, которые могут проникнуть в сами спутники и нарушить их работу, находится ближе к Земле, чем летают спутники GPS. Но спутники связи находятся ниже, а потому для них угроза выхода из строя больше.

огласно новому исследованию, повредить спутники GPS на орбите могут все же солнечные вспышки, но не те, о которых думали ученые Фото: space.com

Пока что ни один спутник GPS не был навсегда выведен из строя в результате солнечной вспышки, но в ближайшем будущем ученые смогут узнать выдержат ли эти спутники новое повышение активности Солнца.

У нашей звезды в следующем году (по другим прогнозам, в 2025 году) начнется так называемый солнечный максимум. То есть на Солнце будут появляться самые мощные вспышки из возможных, которые будут сопровождаться выбросами плазмы. Ученые считают, что этот пик активности будет намного выше чем предыдущие и это может стать настоящим испытанием для спутников.

В то время как спутники GPS могут и не пострадать от сильных геомагнитных бурь, сигналы, которые эти спутники излучают, могут все же от этого страдать. Из-за проникновения солнечных частиц в атмосферу Земли сигналы могу прерываться. Особенно это опасно для систем навигации, которые используют самолеты.

Фокус уже писал о двух самых мощных извержениях на Солнце, которые произошли недавно и вызвали проблемы на Земле. Это были вспышки класса Х 1.5 и Х 1.6, а класс Х является самым мощным типом таких высокоэнергетических событий.