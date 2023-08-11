Революционная технология. Японские ученые вырастили искусственные органы с помощью хитроумного прибора

Новое устройство называют ступенью на пути к выращиванию живых органов. Разработка упростит тестирование лекарств и покажет ученым, как развиваются ткани.

Группа ученых во главе с Масаей Хагиварой из национального научного института RIKEN в Японии разработала устройство, которое с помощью слоя гидрогеля в кубической структуре создает сложные трехмерные органоиды, то есть органы, выращенные в искусственных условиях. Об этом сообщает SciTech Daily.

Такое устройство может революционизировать способы тестирования лекарств и показывать, как развиваются ткани, в конечном итоге у исследователей появятся более точные методы выращивания искусственных органов.

Ученые длительное время пытались создать органоиды (ткани, подобные реальным органам, но выращенные в лаборатории), чтобы воспроизвести реальное биологическое развитие. Появление органоидов, которые функционируют подобно реальным тканям, важно для разработки лекарств. Таким образом исследователи могут составить представление, как лекарственные препараты перемещаются по различным тканям. Эта технология также помогает составить представление о процессе развития органов — ступень на пути к выращиванию живых органов.

Схема кубической системы

Однако разработка органоидов оказалась не из простых. В природе ткани развиваются посредством сложного процесса, а клетки органоидов, выращенные в лаборатории, растут в однородных условиях. Для этого может использоваться 3D-печать или микрофлюидные технологии, которые требуют сложного оборудования и технических навыков.

Прорыв в создании органоидов

В научной статье, опубликованной в Advanced Materials Technologies, группа японских исследователей из RIKEN Cluster for Pioneering Research объявила о разработке новой инновационной техники, которая позволяет пространственно контролировать среду вокруг групп ячеек на основе кубов, не используя ничего сложнее пипетки.

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