Ученые обнаружили гигантскую структуру под Австралией: это привело к массовому вымиранию (фото)

Новые данные указывают на то, что под поверхностью Австралии скрывается самая большая ударная структура на Земле.

Ученые считают, что несколько сотен миллионов лет назад на Землю упал крупный астероид, который спровоцировал не только появление под землей гигантской структуры, но и к массовому вымиранию живых существ. Этот объект ученые назвали Deniliquin и его диаметр составляет примерно 520 км. Это больше, чем размер пока что самого большого на Земле ударного кратера Вредефорт диаметром 300 км в Южной Африке. Один из авторов исследования Эндрю Гликсон из Университета Нового Южного Уэльса, Австралия, рассказывает подробности нового открытия, пишет ScienceAlert.

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По словам ученого, после падения астероида на Землю образуется кратер с приподнятым центром. Этот центральный приподнятый купол является ключевой характеристикой крупных ударных сооружений. Однако он может разрушаться в течение тысяч и миллионов лет. Подобные структуры могут погрузиться под землю со временем или же они могут исчезнуть в результате движения литосферных плит.

По словам Гликсона, за последние годы ученые обнаружили признаки существования скрытых ударных структур, которые могли появиться в результате падения астероида шириной в 10 и более километров. Считается, что примерно 3,2 млрд лет назад Землю на Землю перестали очень часто падать огромные космические камни, и с тех пор это происходило лишь иногда. И некоторые из этих ударов становились причиной массовых вымираний живых существ, как это произошло после падения астероида 66 млн лет назад, когда исчезли почти все динозавры.

Это изображение подземного объекта Deniliquin и его многокольцевой структуры диаметром 520 км Фото: ScienceAlert

Еще 20 лет назад ученые предположили, что после удара огромного астероида по континенту Гондвана, частью которого была современная Австралия, образовался огромный кратер с выступающим куполом. И этот кратер в течение миллионов лет был погребен под поверхностью.

Новые данные показали, что под территорией Нового Южного Уэльса глубоко под землей все же скрывается огромная ударная структура диаметром в 520 км. Объект Deniliquin имеет все характеристики, которые указывают на то, что он появился именно в результате падения огромного астероида. При этом структура скрывается на глубине в несколько километров.

На этой карте показано распределение структур неопределенного, или вероятного ударного происхождения на австралийском континенте и в прибрежной зоне. Зеленые точки представляют подтвержденные ударные кратеры. Красные точки представляют подтвержденные ударные структуры шириной более 100 км, тогда как красные точки внутри белых кругов имеют ширину более 50 км. Желтые точки обозначают вероятные ударные структуры Фото: ScienceAlert

Гликсон считает, что астероид в Австралии упал примерно 445 млн лет назад и это событие могло вызвать не только серьезное похолодание на Земле, но и ордовикско-силурийское массовое вымирание живых существ. В результате этого вымирания на планете исчезло примерно 85% видов живых существ. А это более, чем в 2 раза больше, чем исчезло после удара астероида, уничтожившего динозавров. Ученый считает, что возможно подземная структура даже старше и удар астроида произошел примерно 514 млн лет назад.

По словам ученого пока что все данные были получены в результате исследования с поверхности, но нужно пробурить глубокую дыру, чтобы найти окончательные доказательства озвученной теории. Нужно собрать образцы породы и таким образом можно узнать истинный возраст объекта Deniliquin.

Пока что, хоть это и не подтверждено, ученые считают новую подземную структуру самой большой на Земле, которая возникала в результате падения астероида.

Фокус уже писал о том, что в окаменелых фекалиях первого хищника на Земле нашли паразитов и их яйца разрезали ученые. Исследователи говорят, что яйцам паразитов около 200 миллионов лет.