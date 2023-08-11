Важно для 339 млн человек: названы ключевые упражнения, которые улучшают работу легких при астме

Результаты опубликованного исследования подчеркивают важность присутствия физических упражнений в планах по лечению астмы. Хотя в прошлом считалось, что физические упражнения сопряжены с риском для людей с астмой.

Йога и практики для контроля дыхания в сочетании с аэробной нагрузкой в особенности подходят для людей, страдающих астмой, и улучшают работу легких, согласно новому рецензируемому исследованию. Об этом сообщает News Medical.

Результаты опубликованного исследования подчеркивают важность того, что соответствующие физические упражнения должны быть в планах по лечению астмы.

Полученные данные показали, насколько эффективными могут быть определенные упражнения для улучшения функции легких у взрослых, пояснил руководитель исследования Шуангтао Син, доцент Школы физического воспитания Хэнаньского педагогического университета в Китае.

"Дыхательные тренировки в сочетании с аэробными тренировками и йогой представляются в особенности полезными, так как потенциально предлагают возможности для эффективных подходов к лечению", — пояснил исследователь, добавив, что требуется расширить тестирование и провести рандомизированные контролируемые испытания для более полной оценки преимуществ физических упражнений для людей с астмой.

Астма — хроническое заболевание легких, — от которого страдают примерно 339 млн человек в мире. Среди симптомов, кашель, свистящее дыхание, одышка и стеснение в груди.

В прошлом считалось, что физические упражнения сопряжены с риском для людей с астмой: якобы это усугубляет острые приступы заболевания. Однако результаты недавних исследований показали, что физические упражнения могут наоборот улучшить дыхательную функцию и физическую работоспособность взрослых.

Однако отличия в подходах, связанные с разными случаями заболевания, затрудняют сравнение эффективности программ реабилитации.

В рамках текущего исследования проводится сетевой метаанализ: одновременно сравниваются результаты нескольких видов лечения в одном анализе.

В общей сложности были проанализированы 28 тестирований с участием 2155 человек, болевших астмой. Изучалось влияние на работу легких дыхательных упражнений, аэробных тренировок, релаксирующих занятий, йоги и дыхательных упражнений в сочетании с аэробными тренировками.

Все пять типов упражнений продемонстрировали высокую эффективность.

Упражнения, полезные при астматических заболеваниях:

тренировка дыхания;

аэробная тренировка;

упражнения на релаксацию;

йога;

дыхательные практики в сочетании с аэробной тренировкой;

Все это приводило к улучшению показателей объема форсированного выдоха и форсированной жизненной емкости легких.

Напомним, что для борьбы с тяжелой астмой ученые решили заглушить иммунный ответ.

Также сообщалось, что регулярный сон снижает риск развития астмы даже при генетической предрасположенности.