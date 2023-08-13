Гигантские Юпитеры и огромные "суперземли": какая самая большая планета во Вселенной

Астрономы уже обнаружили планеты, которые в 2 раза больше Юпитера по диаметру и более, чем в 10 раз больше по массе. Но существует предел, насколько большими могут быть планеты.

До 1992 года, когда была обнаружена первая экзопланета (так называют планеты за пределами Солнечной системы), самым большим подобным объектом в известной Вселенной считался Юпитер. Но теперь ученые знают, что экзопланеты могут иметь разный диаметр и массу, и некоторые миры значительно больше Юпитера, который шире Земли в 11 раз. Но насколько большими могут быть такие планеты, и какая самая большая планета известна ученым? Об этом пишет Live Science.

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По словам Солен Ульмер-Молл из Женевского университета, Швейцария, при определении размера экзопланеты учитывают ее диаметр и массу. Таким образом, ученые сейчас знают, что самые большие экзопланеты примерно в два раза больше Юпитера. И в основном они вращаются очень близко к своим звездам.

Хотя диаметр и масса планеты связаны, все же не всегда между этими понятиями существует прямая связь. Дело в том, что планеты имеют разную плотность, а потому бывает так, что некоторые газовые гиганты могут иметь огромный диаметр, но маленькую массу.

Одной из самых больших по диаметру известных планет является газовый гигант HAT-P-67 b, расположенный на расстоянии в 1200 световых лет от Земли. Его диаметр в 2 раза больше, чем у Юпитера, но плотность у планеты низкая, а потому она имеет всего 30% массы Юпитера.

Одной из самых больших по диаметру известных планет является газовый гигант HAT-P-67 b Фото: NASA

По словам Ульмер-Молл, такими же одними из самых больших планет в известной Вселенной являются WASP-17 b и KELT-9b. Первая планета почти в 2 раза больше Юпитера по диаметру, а вторая – в 1,84 раза.

Если речь идет о каменистых планетах (такой является и Земля), то они никогда не вырастают до таких огромных размеров. Самые большие известные каменистые планеты во Вселенной, которые называют "суперземлями", чаще всего в два раза больше Земли по ширине. Хотя каменистые планеты намного плотнее газовых гигантов, они не набирают такую же огромную массу.

Если говорить о самых больших планетах по массе, то такие рекордсмены часто бывают примерно в 13 раз тяжелее Юпитера. Например, одной из самых больших планет по массе в известной Вселенной является газовый гигант HD 39091 b, расположенные на расстоянии в 60 световых лет от нас. Масса этой планеты в 12,3 раза больше массы Юпитера.

"Считается, что найти планеты больших размеров нельзя. Ведь при достижении определенного размера и массы такая газовая планета становится коричневым карликом. Их часто называют неудавшимися звездами. Они очень тяжелые, но их массы недостаточно для запуска термоядерного синтеза водорода в ядре. Вместо этого происходит синтез дейтерия и в этих объектах сгорело уже примерно 50% этого изотопа водорода", — говорит Нолан Гривз из Женевского университета.

Коричневых карликов часто называют неудавшимися звездами Фото: NASA

Астрономы считают, что все планеты не могут набрать массу, которая превышает массу Юпитера более, чем в 14 раз. Если эти объекты тяжелее, то это уже не планеты. По словам Гривза, самыми большими планетами по массе в известной Вселенной являются HD 39091 b и HD 106906 b. Они примерно в 13 раз тяжелее Юпитера.

Если говорить о коричневых карликах, то самым тяжелым считается расположенный в 750 световых годах от Земли объект под названием SDSS J0104+1535. Хотя этот коричневый карлик имеет массу в 60 раз превышающую массу Юпитера, его диаметр всего в 0,7 – 1,4 раза больше. Поэтому самый массивный коричневый карлик может быть даже меньше, чем самая большая планета Солнечной системы.

Фокус уже писал о том, что согласно новому исследованию, в близкой к нам звездной системе Trappist-1 все же существуют пригодные для жизни планеты. Хотя раньше ученые исключили такую возможность.