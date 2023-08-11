Почти как Земля. В близкой к нам системе все же существуют пригодные для жизни планеты

Согласно исследованию, в системе Trappist-1 есть планеты, которые более пригодны для жизни, чем считалось раньше.

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Новое исследование показывает, что на некоторых планетах звездной системы Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нас, все же могла сохраниться вода. А значит здесь могут быть условия для появления и развития жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature, пишет Space.

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В течение нескольких лет астрономов особенно интересует близкая к нам система Trappist-1, в которой вокруг звезды красного карлика вращается 7 планет. Хотя некоторые из этих планет вращаются в так называемой обитаемой зоне своей звезды, то есть эти условия позволяют существовать жидкой воде на поверхности, многие ученые считали, что жизнь здесь невозможна.

В далеком прошлом центральная звезда системы была намного более горячей, а значит, как предполагалось, любая вода испарилась в течение миллионов лет эволюции экзопланет. Но авторы нового исследования создали моделирование атмосфер этих планет и считают, что для жизни на мирах в системе Trappist-1 не все потеряно.

Новое исследование показывает, что на некоторых планетах звездной системы Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нас, все же могла сохраниться вода Фото: space.com

Считается, что появление огромной атмосферы, наполненной водой является важным фактором для появления планет с океанами из жидкой воды на поверхности. Согласно современным теориям, когда планеты формируются, их вода содержится в горных породах. Но из-за мощного вулканизма на раннем этапе эволюции планеты эта вода испаряется в атмосферу. Если условия будут подходящими, то эта вода спровоцирует появление океанов на поверхности, в которых может появиться жизнь.

Предыдущие моделирования эволюции планет в системе Trappist-1 показали, что на планетах, имеющих наполненные водой атмосферы и получающих на 10% больше света звезды, чем Земля от Солнца, быстро развивается парниковый эффект.

Поскольку водяной пар является мощным парниковым газом, по мере того, как вода испаряется из горных пород и концентрация водяного пара в атмосфере повышается, то растет и температура на поверхности планеты. Таким образом планета настолько нагревается, что что ее кора и мантия плавятся и появляются океаны из магмы. Это могло произойти на планетах в данной системе, которые находятся в обитаемой зоне звезды, ведь они расположены близко к своей звезде.

Сравнение расположения планет внутренней Солнечной системы (внизу) и планет системы Trappist -1 Фото: NASA

Но авторы нового исследования считают, что несмотря на изначально адские условия на этих экзопланетах, все же температура выросла не настолько сильно, чтобы появились океаны из магмы. Ученые предполагают, что в горных породах, которые так и не расплавились, осталось достаточное количество воды в то время, как красный карлик позже остыл и стал выделять меньше излучения. Это значит, что сформированная атмосфера позволила появиться океанам из жидкой воды на поверхности этих планет и конечно же это могло дать возможность появиться здесь внеземной жизни.

Учитывая тот факт, что красных карликов больше всего в нашей галактике, то это значит, что вокруг них могут вращаться обитаемые планеты и их очень много.

Фокус уже писал о том, что астрономы получили новые данные, подтверждающие существеннее жидкой воды на Марсе в далеком прошлом. В ходе исследования ученые сделали еще одно важное открытие.

Также Фокус писал о том, какими свойствами должна обладать экзопланета, чтобы ее можно считать похожей на Землю.