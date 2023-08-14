Дышите глубже. Ученые обнаружили, что простая техника может помочь улучшить память

Пока исследователи провели тесты лишь на мышах, далее — планируют приступить к клиническим испытаниям на людях.

Дыхание является одним из самых важных процессов в системе жизнеобеспечения млекопитающих. Некоторые детали дыхательной функции животных и людей все еще остаются неясными, однако исследователи обнаружили, что этот процесс также может влиять на то, как мы формируем те или иные воспоминания, пишет Science Alert.

В новом исследовании ученые из Медицинского университета Хиго в Японии сосредоточились на понимании того, как используемые нами модели дыхания могут воздействовать на мозг, а также усиливать или ослаблять наши способности к формированию памяти. Предполагается, что полученные результаты в дальнейшем потенциально могут помочь в лечении расстройств головного мозга и проблем с психическим здоровьем.

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Естественное и спонтанное дыхание тела известно как дыхательная активность продолговатого могла, который, по сути, и является центром управления дыханием головного мозга млекопитающих. Особенное значение в этой системе играет небольшой кластер нейронов в так называемом пре-Бетцингеровском комплексе (PreBötC), расположенный внутри продолговатого мозга.

В ходе нового исследования, проведенного под руководством нейробиолога Нозому Накамуры, ученые воздействовали на PreBötC генетически модифицированных мышей. В результате им удалось обнаружить, что временная остановка дыхания у подопытных грызунов замедляет способность формировать важные воспоминания во время тестов на распознавание объектов и формирование реакции страна. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Communications.

Авторы исследования также обнаружили, что паузы в дыхании также влияют на активность ключевого элемента долгосрочной и краткосрочной памяти во время воспоминаний — гиппокампа мозга. Исследователи провели ряд дополнительных тестов и обнаружили, что принудительное нерегулярное дыхание улучшало память мышей, а замедленно дыхание напротив — ухудшало.

В более ранних исследованиях команда уже обнаружила, что техника переключения с выдоха на вдох в начале или середине задания на запоминание, известное как переход от выдоха к вдоху (EI) или начало вдоха, на самом деле замедляет людей. В результате реципиенты становились менее точными в процессе воспроизведения информации.

Объединив результаты этих двух исследований ученые пришли к выводу, что некоторые техники дыхания в действительности способны влиять на то, как формируются наши воспоминания и то, как мы их воспроизводим.

Отметим, что ученым уже известно о различных связях между дыханием и мозгом. Например, исследователям известно, что дыхательные упражнения в действительности могут помочь человеку успокоиться. Теперь они считают, что некоторые дыхательные техники также могут вызвать колебания производительности. Впрочем, эти выводы еще предстоит подтвердить в клинических испытаниях на людях.

По мнению руководителя исследования Накамуры, в дальнейшем дыхательные упражнения можно будет использовать для лечения таких состояний как депрессия и нервно-психические расстройства.

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