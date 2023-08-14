Ученые придумали новый способ регулярной доставки астронавтов и грузов на Луну и обратно

Исследователи предлагают использовать новый космический корабль, который постоянно будет находится в космосе.

Несколько космических агентств из разных стран мира планируют в ближайшем будущем не только высадить астронавтов на Луне, но и создать там постоянную базу. Также в лунную гонку планируют включится и частные компании, которые надеются совершать регулярные полеты на Луну либо с целью доставки туристов, либо для добычи полезных ископаемых на Луне. Это требует доставки большого количества грузов и людей, которые будут перемещаться между Землей и Луной, а это очень непростая задача. Группа ученых из США и Великобритании недавно опубликовала свое исследование на сервере препринтов arXiv, в котором они представили свой способ решения этой проблемы, пишет Universe Today.

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Ученые считают, что специальный космический корабль сможет доставлять грузы и людей на лунную орбитальную станцию, а обратно доставлять на орбиту вокруг Земли также людей, а еще и добытые ресурсы. Ученые пришли к выводу, что эллиптическая орбита, по которой будет летать корабль является наиболее оптимальной для минимизации затрат.

В 20 веке космические агентства США и СССР полагались на траекторию свободного возврата для отправки миссий на Луну. Для этого нужно было использовать гравитационное притяжение Луны для выполнения маневра в форме восьмерки, в результате чего космический корабль возвращался домой с минимальными корректировками орбиты и соответственно с минимальными затратами топлива. Новые миссии в рамках лунной программы NASA Artemis также будет использовать аналогичные траектории полета.

Исследователи предлагают использовать новый космический корабль, который постоянно будет находится в космосе Фото: NASA

Но в этом случае космический корабль может совершить только полет в одну строну и затем приземлиться на Земле. Но нужны регулярные перемещения между Луной и Землей, без посадки такого корабля на Землю или Луну.

Поэтому ученые предложили создать новый космический корабль, который будет постоянно вращаться вокруг нашей планеты и нашего спутника. К этому кораблю можно отправлять с Земли грузы и людей, а он доставит их на орбиту вокруг Луны, где все заберет другой корабль.

Такому космическому кораблю, который будет постоянно находится в космосе нужны специальные двигатели и топливо, чтобы удерживать его на постоянной орбите. Ученые считают, что для минимизации затрат на топливо оптимальной траекторией полета нового космического корабля будет эллиптическая орбита с перигеем около Земли и апогеем за Луной. Для коррекции курса потребуется лишь минимальная тяга.Хотя ученые все же считают, что нужны дополнительные расчеты, чтобы убедится в реальной эффективности их плана.

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