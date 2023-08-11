Спички, вода, два пистолета. Простой тест от NASA: можно проверить, сможете ли вы выжить на Луне

Нужно выбрать правильные вещи, которые вы бы взяли с собой на Луне для выживания. Ответы могут удивить.

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Тест "Выживание на Луне" был создан учеными из Университета штата Техас более 50 лет назад для проверки навыков построения команды во время приема на работу. Но этот же тест можно использовать для проверки реальных навыков выживания на Луне, и специалисты из NASA объясняют почему на Луну нужно взять с собой одни, а не другие предметы, пишет Daily Mail.

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Психологический тест для проверки навыков командной работы был создан американскими учеными еще в 1970 году. Она направлен на повышение качества эффективной работы в команде.

Перед прохождением теста участнику объясняют, что он является членом команды космического корабля, который летит на Луну. Но технические проблемы привели к тому, что посадка состоялась не там, где нужно и до базы нужно еще добраться пешком.

Но чтобы преодолеть 150 километров на поверхности Луны нужно не просто работать в команде, а взять с космического корабля лишь несколько предметов из оставшихся в целости после аварии. Эти предметы должны обеспечить выживание на Луне.

Возле каждого предмета нужно поставить цифру от 1 до 15, где единица означает, что это самый нужный предмет, а 15 – самый бесполезный.

Итак, 15 предметов, которые можно взять с собой для долгого путешествия на Луне. Проверьте себя прямо сейчас.

Коробка спичек

Пищевой концентрат

15 метров нейлоновой веревки

Парашютный шелк

Портативный обогреватель

Два пистолета 45-го калибра

1 упаковка обезвоженного молока для домашних животных

2 45-киллограмовых баллона с кислородом

Звездная карта (где показаны созвездия, видимые с Луны)

Спасательный плот

Магнитный компас

20 литров воды

Сигнальные ракеты

Аптечка первой помощи

Радиопередатчик на солнечной энергии

Эксперты из NASA расставили эти предметы по их важности для выживания на Луне и ответы ниже могут вас удивить.

Тест "Выживание на Луне" был создан учеными их Университета штата Техас более 50 лет назад Фото: NASA

Правильные ответы на лунный тест

Коробка спичек — 15

Пищевой концентрат — 4

15 метров нейлоновой веревки — 6

Парашютный шелк — 8

Портативный обогреватель — 13

Два пистолета 45-го калибра — 11

1 упаковка обезвоженного молока для домашних животных — 12

2 45-киллограмовых баллона с кислородом — 1

Звездная карта — 3

Спасательный плот — 9

Магнитный компас — 14

20 литров воды — 2

Сигнальные ракеты — 10

Аптечка — 7

Радиопередатчик на солнечной энергии — 5

Почему именно так?

Специалисты из NASA говорят, что брать спички с собой на Луне – это самое бессмысленное занятие, ведь здесь нет кислорода для поддержания горения.

Они оценили пищевой концентрат на твердую четверку, описав его как эффективное средство удовлетворения энергетических потребностей.

Нейлоновая веревка не слишком хорошо себя зарекомендовала, она полезна для того, чтобы забираться на возвышенности.

Парашютный шелк имеет всего 8 баллов, но он может обеспечить защиту от солнечных лучей.

Портативный обогреватель получил всего 13 баллов, поскольку он не понадобится, на Луне очень жарко. Он пригодится, если высадка произойдет на темной стороне Луны, но скорее всего ваш корабль совершит посадку не здесь.

Пистолеты также не пригодятся и их скорее всего можно лишь использовать, чтобы завоевать лидерство в команде. Но это не самое лучшее решение.

Если есть пищевой концентрат, то молоко для животных вам точно не нужно, считают в NASA.

Конечно же самый высокий балл получает кислород – это самое главное, что нужно взять с собой на Луне. Учитывая низкую силу тяжести на Луне такой, казалось бы, тяжелый баллон будет весить всего примерно 8-9 кг.

Звездная карта также получила высокий балл потому, что такое оборудование было повреждено при посадке. Созвездия с Луны выглядят практически так же, как и на Земле.

Магнитный компас получил всего 14 баллов потому, что магнитное поле на Луне не поляризовано, поэтому это бесполезная вещь для ориентации в пространстве.

На втором месте по важности находится вода, ведь во время пребывания на Луне вы будете терять много жидкости.

Что касается аптечки, то она и так будет встроена в ваш скафандр, но если очень хочется, то можно ее взять.

И, наконец, радиопередатчик на солнечной энергии получил оценку 5. Это потому, что он используется для связи с базовым кораблем, но он может использоваться только на коротких расстояниях.

Фокус уже писал о том, что один новых аппаратов NASA смог обнаружить воду на Луне, но не смог проработать слишком долго из-за технических проблем.