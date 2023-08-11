Сірники, вода, два пістолети. Простий тест від NASA: можна перевірити, чи зможете ви вижити на Місяці

Потрібно вибрати правильні речі, які ви б узяли з собою на Місяці для виживання. Відповіді можуть здивувати.

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Тест "Виживання на Місяці" був створений вченими з Університету штату Техас понад 50 років тому для перевірки навичок побудови команди під час прийому на роботу. Але цей самий тест можна використовувати для перевірки реальних навичок виживання на Місяці, і фахівці з NASA пояснюють, чому на Місяць потрібно взяти з собою одні, а не інші предмети, пише Daily Mail.

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Психологічний тест для перевірки навичок командної роботи був створений американськими вченими ще 1970 року. Він спрямований на підвищення якості ефективної роботи в команді.

Перед проходженням тесту учаснику пояснюють, що він є членом команди космічного корабля, який летить на Місяць. Але технічні проблеми призвели до того, що посадка відбулася не там, де потрібно, і до бази потрібно ще дістатися пішки.

Але щоб подолати 150 кілометрів на поверхні Місяця, потрібно не просто працювати в команді, а взяти з космічного корабля лише кілька предметів із тих, що залишилися цілими після аварії. Ці предмети мають забезпечити виживання на Місяці.

Біля кожного предмета потрібно поставити цифру від 1 до 15, де одиниця означає, що це найпотрібніший предмет, а 15 — найнепотрібніший.

Отже, 15 предметів, які можна взяти з собою для довгої подорожі на Місяці. Перевірте себе просто зараз.

Коробка сірників

Харчовий концентрат

15 метрів нейлонової мотузки

Парашутний шовк

Портативний обігрівач

Два пістолети 45-го калібру

1 упаковка зневодненого молока для домашніх тварин

2 45-кілограмових балони з киснем

Зоряна карта (де показані сузір'я, видимі з Місяця)

Рятувальний пліт

Магнітний компас

20 літрів води

Сигнальні ракети

Аптечка першої допомоги

Радіопередавач на сонячній енергії

Експерти з NASA розставили ці предмети за їхньою важливістю для виживання на Місяці і відповіді нижче можуть вас здивувати.

Тест "Виживання на Місяці" був створений вченими з Університету штату Техас понад 50 років тому Фото: NASA

Правильні відповіді на місячний тест

Коробка сірників — 15

Харчовий концентрат — 4

15 метрів нейлонової мотузки — 6

Парашутний шовк — 8

Портативний обігрівач — 13

Два пістолети 45-го калібру — 11

1 упаковка зневодненого молока для домашніх тварин — 12

2 45-кілограмових балони з киснем — 1

Зоряна карта — 3

Рятувальний пліт — 9

Магнітний компас — 14

20 літрів води — 2

Сигнальні ракети — 10

Аптечка — 7

Радіопередавач на сонячній енергії — 5

Чому саме так?

Фахівці з NASA кажуть, що брати сірники з собою на Місяці — це найбезглуздіше заняття, адже тут немає кисню для підтримки горіння.

Вони оцінили харчовий концентрат на тверду четвірку, описавши його як ефективний засіб задоволення енергетичних потреб.

Нейлонова мотузка не надто добре себе зарекомендувала, вона корисна для того, щоб забиратися на височини.

Парашутний шовк має лише 8 балів, але він може забезпечити захист від сонячних променів.

Портативний обігрівач отримав лише 13 балів, оскільки він не знадобиться, на Місяці дуже спекотно. Він стане в пригоді, якщо висадка відбудеться на темному боці Місяця, але найімовірніше ваш корабель здійснить посадку не тут.

Пістолети також не знадобляться і їх, найімовірніше, можна лише використовувати, щоб завоювати лідерство в команді. Але це не найкраще рішення.

Якщо є харчовий концентрат, то молоко для тварин вам точно не потрібне, вважають у NASA.

Звичайно ж найвищий бал отримує кисень — це найголовніше, що потрібно взяти з собою на Місяць. З огляду на низьку силу тяжіння на Місяці такий, здавалося б, важкий балон важитиме всього приблизно 8-9 кг.

Зоряна карта також отримала високий бал тому, що таке обладнання було пошкоджено під час посадки. Сузір'я з Місяця виглядають практично так само, як і на Землі.

Магнітний компас отримав лише 14 балів тому, що магнітне поле на Місяці не поляризоване, тож це марна річ для орієнтації в просторі.

На другому місці за важливістю перебуває вода, адже під час перебування на Місяці ви втрачатимете багато рідини.

Щодо аптечки, то вона і так буде вбудована у ваш скафандр, але якщо дуже хочеться, то можна її взяти.

І, нарешті, радіопередавач на сонячній енергії отримав оцінку 5. Це тому, що він використовується для зв'язку з базовим кораблем, але він може використовуватися тільки на коротких відстанях.

Фокус уже писав про те, що один з нових апаратів NASA зміг виявити воду на Місяці, але не зміг пропрацювати занадто довго через технічні проблеми.