Ризикована місія. Апарат NASA знайшов воду на Місяці і не пережив подорож у космосі

Невеликий космічний апарат LunaH-Map, запущений у рамках місії Artemis 1, завершив свою роботу з вивчення поверхні Місяця.

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NASA офіційно заявило, що їхній маленький космічний апарат LunaH-Map зміг виявити водяний лід на поверхні Місяця в районі південного полюса, і тепер його місія завершена, пише Space.

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Ще в листопаді минулого року в рамках місії Artemis 1 разом із космічним кораблем Orion, який облетів Місяць і повернувся на Землю, у космос було запущено ще кілька апаратів. Багато з них виконали свої наукові завдання, але деякі зробити цього не змогли. До першої категорії належить космічний апарат LunaH-Map, оснащений спеціальними приладами для пошуку водяного льоду на поверхні Місяця. За словами вчених, насправді свою роботу апарат припинив ще в травні, коли в нього виникли проблеми з двигуном, але про закінчення цієї місії NASA повідомило тільки зараз.

Космічний апарат LunaH-Map Фото: NASA

За словами Лорі Глейз із NASA, запуск таких маленьких супутників є ризикованою місією, оскільки вони призначені для перевірки меж того, чого можна досягти за допомогою дешевших дослідницьких зондів.

Спеціальний спектрометр LunaH-Map може виявляти воду і лід на поверхні Місяця, що і було підтверджено під час цієї місії, яка тривала кілька місяців. Хоча нанести на карту місця розташування цих покладів цінного ресурсу супутник не зміг.

Учені тепер аналізуватимуть отримані дані, і конструкцію цього апарата буде використано в майбутніх місіях на Місяць, заявили в NASA.

Схожий спектрометр буде розміщений і на інших апаратах NASA, таких як Lunar-VISE або Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer, які також займатимуться вивченням поверхні Місяця. Вони будуть запущені в найближчому майбутньому в рамках програми Commercial Lunar Payload Services, яка фінансує запуск приватних посадкових апаратів і місяцеходів, призначених для різноманітних наукових досліджень на Місяці.

Після завершення основної частини місії Artemis 1, тобто успішного запуску і повернення на Землю безпілотного корабля Orion, тепер у NASA готуються до місії Artemis 2 Фото: NASA

Після завершення основної частини місії Artemis 1, тобто успішного запуску та повернення на Землю безпілотного корабля Orion, тепер у NASA готуються до місії Artemis 2. Очікується, що 2024 року на такому ж космічному кораблі здійснять обліт Місяця четверо американських астронавтів.

Але головна мета NASA полягає в тому, щоб у 2025 і 2026 році в рамках місії Artemis 3 здійснити довгоочікувану висадку астронавтів на Місяць після п'яти десятиліть відсутності землян на нашому супутнику.

Фокус уже писав про те, що індійські вчені показали, яким побачив Місяць їхній космічний апарат, який має в серпні приземлитися в районі південного полюса супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що NASA готує до запуску наступного року групу повністю автономних місяцеходів, які зможуть працювати без управління із Землі.