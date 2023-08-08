Рискованная миссия. Аппарат NASA нашел воду на Луне и не пережил путешествие в космосе

Небольшой космический аппарат LunaH-Map, запущенный в рамках миссии Artemis 1, завершил свою работу по изучению поверхности Луны.

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NASA официально заявило том, что их маленький космический аппарат LunaH-Map смог обнаружить водяной лед на поверхности Луны в районе южного полюса и теперь его миссия завершена, пишет Space.

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Еще в ноябре прошлого года в рамках миссии Artemis 1 вместе с космическим кораблем Orion, который облетел Луну и вернулся на Землю, в космос были запущены еще несколько аппаратов. Многие из них выполнили свои научные задачи, но некоторые сделать этого не смогли. К первой категории относится космический аппарат LunaH-Map, оснащенный специальными приборами для поиска водяного льда на поверхности Луны. По словам ученых, на самом деле свою работу аппарат прекратил еще в мае, когда у него возникли проблемы с двигателем, но об окончании этой миссии NASA сообщило только сейчас.

Космический аппарат LunaH-Map Фото: NASA

По словам Лори Глейз из NASA, запуск таких маленьких спутников является рискованной миссией, поскольку они предназначены для проверки границ того, чего можно достичь с помощью более дешевых исследовательских зондов.

Специальный спектрометр LunaH-Map может обнаруживать воду и лед на поверхности Луны, что и было подтверждено в ходе этой миссии, которая длилась несколько месяцев. Хотя нанести на карту места расположения этих залежей ценного ресурса спутник не смог.

Ученые будут теперь анализировать полученные данные и конструкция этого аппарата будет использована в будущих миссиях на Луну, заявили в NASA.

Похожий спектрометр будет размещен и на других аппаратах NASA, таких как Lunar-VISE или Lunar Vulkan Imaging and Spectroscopy Explorer, которые также будут заниматься изучением поверхности Луны. Они будут запущены в ближайшем будущем в рамках программы Commercial Lunar Payload Services, которая финансирует запуск частных посадочных аппаратов и луноходов, предназначенных для разнообразных научных исследований на Луне.

После завершения основной части миссии Artemis 1, то есть успешного запуска и возвращения на Землю беспилотного корабля Orion, теперь в NASA готовятся к миссии Artemis 2 Фото: NASA

После завершения основной части миссии Artemis 1, то есть успешного запуска и возвращения на Землю беспилотного корабля Orion, теперь в NASA готовятся к миссии Artemis 2. Ожидается, что в 2024 году на таком же космическом корабле осуществят облет Луны четверо американских астронавтов.

Но главная цель NASA состоит в том, чтобы в 2025 и в 2026 году в рамках миссии Artemis 3 совершить долгожданную высадку астронавтов на Луну после пяти десятилетий отсутствия землян на нашем спутнике.

Фокус уже писал о том, что индийские ученые показали, какой увидел Луну их космический аппарат, который должен в августе приземлится в районе южного полюса спутника Земли.

Также Фокус писал о том, что NASA готовит к запуску в следующем году группу полностью автономных луноходов, которые смогут работать без управления с Земли.