Історична місія: індійський космічний корабель зробив приголомшливі знімки поверхні Місяця (фото)

Посадковий модуль і місяцехід місії "Чандраян-3" успішно вийшли на орбіту навколо Місяця.

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Індійська організація космічних досліджень (ISRO) повідомила про те, що посадковий модуль із місяцеходом у рамках історичної для Індії місії "Чандраян-3" 5 серпня досягли орбіти навколо Місяця. Після виходу на орбіту камери апарату зробили приголомшливі знімки поверхні нашого супутника, пише Financial Express.

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Ще 14 липня з індійського космодрому, як уже писав Фокус, відбувся успішний старт ракети-носія LVM3, яка вивела в космос корабель із посадковим модулем і місяцеходом на борту. Ця місія під назвою "Чандраян-3" є дуже важливою для Індії.

Ще 14 липня з індійського космодрому відбувся успішний старт ракети-носія LVM3, яка вивела в космос корабель із посадковим модулем і місяцеходом на борту Фото: ISRO

Якщо її апарати зможуть успішно приземлитися в районі південного полюса Місяця, то:

по-перше, Індія стане першою країною, яка змогла доставити в цей регіон Місяця свої космічні апарати;

по-друге, Індія стане четвертою країною, яка взагалі змогла здійснити м'яку посадку своїх апаратів на Місяці (до цього подібне вдавалося тільки США, Китаю і колишньому СРСР).

Посадковий модуль "Чандраян 3" з руховою установкою Фото: ISRO

Після виходу на орбіту камери космічного апарату зробили приголомшливі знімки поверхні нашого супутника. На зображеннях видно, що кратери на поверхні Місяця стають дедалі більшими й більшими в міру наближення апарата.

Після виходу на орбіту камери космічного апарату зробили приголомшливі знімки поверхні нашого супутника Фото: ISRO

Уже 6 серпня посадковий модуль здійснив серію маневрів, щоб перебувати ближче до поверхні Місяця. Нова серія маневрів для ще більшого зниження запланована на 9 серпня. А вже 23 серпня посадковий модуль разом із місяцеходом всередині має здійснити посадку на Місяці.

Згідно з повідомленням ISRO, усі тести засвідчили, що обидва апарати перебувають у робочому стані і готові до приземлення. Після приземлення посадкового модуля, місяцехід викотиться на поверхню і проводитиме наукові дослідження на поверхні Місяця протягом 14 земних днів. Індійські вчені сподіваються зробити нові важливі відкриття.

У 2008 і в 2019 році Індія вже намагалася посадити свої апарати на поверхні Місяця, але ці спроби не увінчалися успіхом. Детальніше про це Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, що NASA відправляє на Мі сяць нову унікальну команду і це тріо проведе на Місяці 14 земних днів. Кращими за один місяцехід можуть бути тільки три місяцеходи, вирішили в NASA. Ще краще, якщо ці роботи будуть повністю автономними. Ця місія запланована на 2024 рік.