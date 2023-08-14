Найден новый эффективный способ борьбы с комарами: самцов лишат возможности слышать

Исследователи считают, что это позволит эффективно бороться с популяциями насекомых и предотвратить передачу болезней.

В ходе нового исследования ученые определили молекулярный путь, позволяющий самцам чуять самок по запаху — именно этот фактор играет решающее значение их размножения. Теперь исследователи считают, что данное открытие может пригодиться в разработке инсектицидов, которые используют этот молекулярный путь в качестве нового способа борьбы с надоедливыми комарами, тем самым уменьшая риск заражения болезнями, пишет New Atlas.

Не секрет, что комары являются одними из самых опасных распространителей болезней, например, малярии, лихорадки денге и желтой лихорадки. Однако борьба с подобными заболеваниями, которые переносят насекомые, часто требует нестандартных решений. Именно по такому пути и ученые из Университетского колледжа Лондона в новом исследовании. Теперь они считают, что смогли найти эффективный способ борьбы с надоедливыми и опасными комарами.

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Авторы исследования пришли к выводу, что в борьбе с комарами решающую роль играет способность самцов комаров слышать слабое жужжание летающих самок, спрятавшихся среди больших и шумных роев. По крайней мере, именно это играет решающее значение для их способности к размножению. Однако до сих пор ученые не понимали, как им это удается.

Известно, что у комаров в действительности есть уши, пусть и не такие, как у млекопитающих. По сути, они используют свои усики в качестве рецепторов движения, которые реагируют на частицы в воздухе, колеблющиеся в окружении насекомых.

В ходе нового исследования ученые сосредоточились всего на одной молекуле (октопамине), которая непосредственно связана со слуховыми способностями самцов. Далее они изучили экспрессию генов в ухе комара и обнаружили, что рой насекомых вызывает уникальный пик рецептора октопамина в ухе самца.

Оказалось, что октопамин действует двумя способами: во-первых, модулирует настройку и жесткость звукового приемника; во-вторых, контролирует другие механические изменения, повышающие способность самцов обнаруживать самок. При этом молекула влияла и на самок, однако значительно меньше.

Кроме того, ученые обнаружили, что инъекции октопамина мутировавшим самцам комаров не приводили в действие этот слуховой эффект. Теперь авторы полагают, что эти выводы можно использовать для создания эффективного средства борьбы с популяциями комаров. По словам автора исследования, Марты Андрес, особенный интерес в данном случае вызывают октопаминовые рецепторы, так как они подходят для создания инсектицидов.

Авторы исследования отмечают, что планируют использовать эти данные для создания разрушителей спаривания малярийных комаров, так как они используют слух и теперь ученые знают, что его можно разрушить. Также исследователи считают, что это лишь первый шаг в изучении механизмов, лежащих в основе слуха комара — чем больше ученым удастся узнать, тем лучше они смогут это использовать.

Ранее Фокус писал о том, что некоторых людей комары действительно кусают чаще: ученые выяснили, почему так происходит.