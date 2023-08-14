"Бесполезный" орган, который хирурги часто удаляют, помогает предотвратить рак

Американские исследователи пришли к выводу о том, что люди, которым удалили вилочковую железу, в более позднем возрасте сталкиваются с повышенным риском смерти, независимо от причин.

За грудиной находится небольшая жировая железа, которую во взрослом возрасте часто рассматривают как "бесполезную". Однако недавнее ретроспективное исследование показало, что тимус или вилочковая железа — это не совсем то, без чего можно обойтись, как считалось прежде. Об этом сообщает Science Alert

Американские исследователи пришли к выводу о том, что люди, которым удалили вилочковую железу, в более позднем возрасте сталкиваются с повышенным риском смерти, независимо от причин. Более того, для этих людей выше риск развития онкологических заболеваний.

Пока это неподтвержденные результаты, и ученые не утверждают безапелляционно и с уверенностью, что удаление вилочковой железы непосредственно вызывает рак или другие смертельные заболевания.

Вместе с тем авторы исследования обеспокоены своими выводами и говорят, что до тех пор, пока не удастся выяснить больше, сохранение вилочковой железы по возможности "должно быть клиническим приоритетом".

По словам онколога Дэвида Скаддена, масштаб риска был крайне неожиданным.

Известно, что в детстве вилочковая железа играет решающую роль в развитии иммунной системы. Когда железа удаляется в молодом возрасте, у пациентов наблюдается длительное сокращение Т-клеток — разновидность лейкоцитов, борющихся с микробами и болезнями.

У детей без вилочковой железы также наблюдается нарушение иммунного ответа на вакцины.

Однако к наступлению пубертата вилочковая железа сжимается и вырабатывает гораздо меньше Т-клеток. Поэтому и было распространено мнение о том, что ее можно удалить без прямого вреда организму, железа расположена перед сердцем и ее часто удаляют во время кардиоторакальной хирургии.

Но хотя некоторым пациентам с раком вилочковой железы или хроническими аутоиммунными заболеваниями, такими как миастения, и требуется тимэктомия (удаление вилочкой железы), все же эта железа не всегда помехой. От нее есть польза.

Как проводилось исследование о риске рака

Ученые из Бостона проанализировали данные о пациентах из государственной системы здравоохранения и сравнили результаты пациентов, перенесших операцию по удалению вилочкой железы. Рассматривалась информация о 6000 человек (контрольная группа), которым не удаляли вилочковую железу, и 1146 человек, которым удаляли.

Для перенесших тимэктомию вероятность умереть в течение 5 лет почти вдвое выше по сравнению с теми 6000 человек, у которых железа сохранилась.

У пациентов, которым удалили вилочковую железу, в два раза выше вероятность развития онкологического заболевания в течение 5 лет после операции.

Более того, опухоли, как правило, оказывались более агрессивными и часто рецидивировали после лечения по сравнению с контрольной группой из 6000, которым не удаляли вилочковую железу.

Причину таких связей ученые пока объяснить не могут. Но есть предположение, что отсутствие тимуса неким образом нарушает здоровую функцию иммунной системы взрослого человека.

У перенесших тимэктомию пациентов, которые участвовали в исследовании, было меньшее разнообразных рецепторов Т-клеток в крови, что могло способствовать развитию рака или аутоиммунных заболеваний после операции.

"Эти результаты подтверждают роль тимуса в выработке новых Т-клеток во взрослом возрасте и поддержке здоровья взрослого человека", — делают вывод авторы исследования.

Результаты исследования определенно указывают на то, что вилочковая железа играет важную роль для жизни на всем ее протяжении.

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