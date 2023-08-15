Идеальное решение. Ученые назвали самый быстрый способ высушить белье дома

Не у каждого есть возможность развесить выстиранную одежду на улице или балконе, в этом случае на помощь придет наука.

Идеальный способ высушить влажную одежду — вывесить ее на улице в теплый солнечный день, но это, увы, не всегда возможно. Исследователи рассказали, как и где лучше вывешивать влажную одежду дома, чтобы она быстрее просохла, пишет Science Focus.

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По мнению научного журналиста с докторской степенью в области генетики, экологии и эволюции в Университете Лидса Клэр Ашер, при сушке белья в помещении главную роль играют три основных фактора:

температура;

влажность;

воздушный поток.

В процессе высушивания белья молекулы воды, попавшие в волокна ткани, должны испариться, превратившись в водяной пар. Это происходит, когда молекулы воды, толкаясь внутри ткани, получают достаточное количество энергии, чтобы превратиться в газ. Этот процесс значительно ускорится, если материал будет теплее. В то же время молекулы воды в воздухе случайным образом конденсируются на ткани, а потому, чем суше воздух, тем выше отношение испарения к конденсату — то есть, белье сохнет быстрее.

Ашер отмечает, что более теплый воздух удерживает больше воды, поэтому более высокие температуры снижают относительную влажность, что способствует более быстрому высыханию выстиранного белья. В то же время поток свежего воздуха помогает отвести насыщенный влагой воздух от одежды, что сводит к минимуму образование конденсата обратно в ткань. Таким образом, по словам доктора Ашер, идеальным местом для сушки белья в доме будет теплое сухое помещение с хорошей вентиляцией.

Впрочем, существуют и технологические решения, которые помогут справиться с этой задачей. Например, сушильные машины с подогревом способны ускорить испарение с помощью специальных горячих стержней, которые нагревают одежду и удаляют конденсат.

Существуют также специальные сушильные капсулы — это относительно новое изобретение. Они продувают горячим воздухом висящую под покрывалом одежду. Как правило, процесс высушивания белья в таких капсулах происходит значительно быстрее, однако они более дорогостоящие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то поняли, почему белье, высушенное на улице, пахнет приятнее.