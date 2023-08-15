Предвестник Апокалипсиса. Количество метана в атмосфере увеличивается слишком быстро

Исследователи опасаются, что такой рост выбросов парникового газа может быть предзнаменованием великого перехода климата Земли.

Десятилетиями ученые предупреждают о том, что планета неумолимо нагревается, а человечеству необходимо незамедлительно снизить количество выбросов парниковых газов. Тем не менее с 2006 года ученые наблюдают за увеличением улавливающего тепло в атмосфере Земли метана — его количество пугающе быстро растет, что весьма настораживает ученых, пишет Science Alert.

По словам профессора наук о Земле Лондонского Королевского университета Холлоуэя Юана Нисбета, вероятно, столь стремительный рост выбросов метана обусловлен биологическими факторами, а вовсе не сжиганием ископаемого топлива. В то же время исследователь отмечает, что такие показатели, по сути, могут быть простой изменчивостью — результатом естественных климатических циклов, таких как Эль-Ниньо. Впрочем, существует и более тревожный сценарий: рост метана в атмосфере Земли связан с началом великого перехода климата планеты.

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Дело в том, что нечто подобное уже наблюдалось ранее, когда внезапные выбросы метана являлись "предвестниками" переходов от холодных ледниковых периодов к теплому межледниковому климату. Известно, что до индустриального периода содержание метана в воздухе составляло 0,7 частей на миллион (ppm), сейчас это значение превышает 1,9 ppm и продолжает быстро расти.

Нисбет отмечает, что приблизительно три пятых всех выбросов приходится на использование ископаемого топлива, сельское хозяйство, свалки и отходы. Однако остальная часть поступает из естественных источников, в особенности из-за гниения растительности в тропических и северных водно-болотных угодьях.

Исследователи отмечают, что именно метан является движущей силой, а также посланником климатических изменений. До сих пор ученые не знают точно, почему уровень парникового газа в атмосфере Земли растет столь быстро, однако модель роста с конца 2006 года весьма сопоставима с поведением метана во время больших климатических изменений Земли в далеком прошлом.

Метановый рекорд

Уровень атмосферного метана увеличивался в 19 и 20 веках, но к концу 1990-х стабилизировался. Исследователи знают, что этот рост был вызван сжиганием ископаемого топлива, в особенности с газовых месторождений и угольных шахт.

Однако в 2006 году ученые заметили невообразимый скачок. Еще более неожиданным стало то, что еще через 5 лет темпы роста метана в атмосфере Земли вновь увеличились. В течение 2020-х вновь произошло ускорение.

Нисбет считает, что сегодняшнее ускорение, по-видимому, обусловлено выбросами из водно-болотных угодий, в особенности вблизи экватора. Кроме того, причиной могут стать Канада и Сибирь. Предполагается, что изменения климата сделали водно-болотные угодья более влажными и большими, а повышение температуры укорило рост растений, в результате количество метана резко возросло.

Метан в воздухе стремительно рос с 2006 года Фото: NOAA

Предвестник Апокалипсиса

Профессор Нисбет отмечает, что за последние несколько миллионов лет климат Земли неоднократно менялся между длительными холодными ледниковыми периодами, когда ледяные щиты покрывали северную Европу и Канаду, и более короткими теплыми периодами.

При этом резкий рост концентрации метана в земной атмосфере каждый раз являлся предвестником этих великих событий, вызывающих потепление климата. С каждым переходом от ледникового к межледниковому климату происходило внезапное резкое повышение содержания метана в атмосфере, вероятно, из-за расширения тропических водно-болотных угодий.

Ученые отмечают, что эти глобальные климатические перевороты также известны как "завершение". У каждого есть римская цифра, начиная от Завершения IX, произошедшего около 800 000 лет назад, до Завершения IA, которое положило начало современному климату менее 12 000 лет назад.

Отметим, что для "полного завершения", как правило, требуется несколько тысяч лет. Однако большинство из них развивались по одному сценарию:

постепенное начало потепления;

резкая фаза чрезвычайно быстрого изменения климата;

медленный и длительный период, в течение которого ледяные шапки окончательно растают.

Что происходит сегодня

Неустанный рост количества метана в атмосфере Земли с 2006 года сравним с записями метана в первые годы резких фаз прошлых событий прекращения. У ученых уже есть множество доказательств того, что земной климат неумолимо меняется, например: течения в Атлантическом океане замедляются, регионы с тропическим климатом расширяются, крайний север и юг быстро нагреваются, жара в океане бьет все возможные рекорды, а экстремальные волны тепла то и дело обрушиваются на планету.

В прошлом нашей планеты подобные изменения означали вывод Земли из стабильного климата ледникового периода в теплые межледниковья. Однако проблема заключается в том, что мы уже находимся в теплом межледниковом периоде, а потому так сложно представить, что нас может ждать дальше.

Исследователи отмечают, что им еще многое предстоит узнать, однако данные, которые есть сегодня, выглядят весьма тревожно.

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