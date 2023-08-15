Дворец 13 века до нашей эры: в Турции нашли сложную архитектуру бронзового века (фото)

Археологические исследования, проведенные на кургане Tepecik, расположенном на западе Турции, обнаружили сооружение, которое, как полагают, служило либо дворцом, либо храмом в 13 веке до нашей эры. Рядом с этой архитектурной находкой также нашли кувшины для хранения зерна.

Курган Tepecik расположен в 5 километрах к западу от города Чине, в провинции Айдын. Еще в 3 километрах к юго-западу расположен Караколлар. Стратегическое расположение кургана очевидно, поскольку оно устанавливает важную связь с заливом Гекова и связанными с ним природными гаванями, пишет Arkeonews.

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Инициативу по раскопкам кургана, которые продолжаются с 2004 года, возглавляет профессор Севинч Гюнель (Sevinç Günel). Раскопки, которые проводят среди ландшафта, украшенного оливковыми деревьями и кукурузными полями на равнине Чине, обнаружили необычные находки.

Исследование длилось 17 лет и пролило свет на несколько ключевых открытий. Среди них — три башни, специальная комната, в которой, как полагают, хранили предметы, необходимые правителям той эпохи для официальных визитов, а также наличие обсидиана, что использовали для изготовления инструментов. Заметным событием стала находка 2021 года, когда в кургане нашли печь, выложенную керамикой.

Профессор Гюнель отметила историческую целостность этого места, обнаружив доказательства непрерывного проживания людей в течение невероятных 7 500 лет.

Раскопки углубились в слои поселения и культуры, датируемые 2000-ми годами до н. э., открыв остатки архитектуры позднего бронзового века в южном секторе поселения Фото: Ferdi Uzun / AA

Раскопки углубились в слои поселения и культуры, датируемые 2000-ми годами до н. э., открыв остатки архитектуры позднего бронзового века в южном секторе поселения. Профессор Гюнель подчеркнула, что курган прошел долгий путь заселения.

Она объяснила: "Курган был свидетелем длительной истории заселения, и сейчас мы сосредоточены на раскопках культурного слоя второго тысячелетия до нашей эры. В этом контексте архитектурные остатки 13 века до н. э., относящиеся к позднему бронзовому веку, застали нас врасплох. Раскопанное сооружение, в отличие от предыдущих лет, демонстрирует значительную толщину и изысканную технику строительства стен, что, вероятно, свидетельствует о его значительных размерах. Предварительные оценки указывают на архитектурный профиль, характерный для общественного сооружения. Кроме того, обнаружено немало больших кувшинов, тесно связанных с этим сооружением. Эти сосуды, похоже, служили хранилищем. Поэтому наши нынешние усилия сосредоточены на обширном хранилище, связанном с большим общественным сооружением", — добавила она.

Обращая внимание на характерные архитектурные атрибуты сооружения, в котором хранятся кувшины, профессор отметила его сходство с остатками здания исключительной важности, возможно, похожего на дворцовую или храмовую архитектуру в доазиатской археологии.

Тем не менее она с осторожностью относится к окончательной классификации этого здания, утверждая, что точная оценка может быть уверенно сформулирована по мере продвижения исследований.

Прослеживая исторический контекст кургана Tepecik, исследовательница выделила его статус как исторического узла обмена обсидианом и сельскохозяйственными товарами — неотъемлемой составляющей производства орудий труда и оружия.

Накопленные за предыдущие годы находки открывают оживленный торговый центр. Недавние открытия кувшинов для хранения еще больше подкрепляет эту перспективу, намекая на организованную систему хранения, действовавшую под местным управлением, что свидетельствует о процветании аграрной экономики.

По мере продолжения исследований, содержимое кувшинов, которое, как предполагают, датируется эпохой государств Арцава или Миры — политического образования, связанного с Хеттским царством в 1350-1300 гг. до н. э. — подробнее изучат.

Ранее Фокус писал о синагоге 14-го века, которую нашли во время ремонтных работ в Польше. Специалисты считают, что она может быть самой большой на европейском континенте.