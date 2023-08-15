"Исключительная археологическая находка": ученые обнаружили дренажную систему возрастом более 4 тыс. лет

Открытие сложной системы керамических водопроводов и дренажных каналов на укрепленной территории позволило по-новому взглянуть на умение людей эпохи неолита манипулировать водными ресурсами. Согласно исследованию, жители Китая эпохи неолита были способны к сложным инженерным достижениям.

Расположенное в центральном Китае поселение Пинлянтай возникло примерно 4 300 лет назад — в эпоху Луншань, когда оно превратилось в один из древнейших населенных пунктов Китая, в котором проживало около 500 жителей, пишет Ancient Origins.

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Строительство такой сложной системы управления водными ресурсами считалось необходимым для существования общины Пинлянтай. Древнее поселение было построено на пойме вблизи Верхней реки Хуай, в регионе, где сезон дождей может обеспечить до 50 сантиметров осадков за один месяц.

Жители Пинлянтая взялись за создание сложной дренажной инфраструктуры, которая включала взаимосвязанную сеть керамических водопроводов. Эти каналы стратегически разместили вдоль улиц и укреплений для эффективного отвода дождевой воды.

Сложное расположение этих каналов свидетельствует о высокоразвитой степени централизованного планирования, что заслуживает внимания, несмотря на ограниченные признаки общественной иерархии, обнаруженные археологами.

Фото водопроводных труб, ведущих к сточной канаве у южных ворот Пинлянтая Фото: Yanpeng Cao/ Nature

Индивидуальные дренажные канавы построены для каждого отдельного дома в поселении, гарантируя, что каждый из жителей Пинлянтая будет защищен от наводнений. Между тем в общественных местах Пинлянтай были более глубокие канавы, которые соединялись с керамическими трубами и отводили воду в ров, окружавший земляные стены вокруг поселения.

Доктор Ицзе Чжуан, старший научный сотрудник, отметил: "Открытие этой сети керамических водопроводов является чрезвычайным свидетельством того, что жители Пинлянтая продемонстрировали способность строить и поддерживать эту сложную систему управления водными ресурсами, используя инструменты, характерные для каменного века. Все это сделано при отсутствии централизованной структуры власти, что подчеркивает необходимость значительной координации и планирования на уровне общины".

В то же время соавтор доктор Хай Чжан из Пекинского университета предложил свой взгляд, заявив: "Пинлянтай предстает как исключительный археологический памятник. Сложная сеть водопроводов свидетельствует о высоком уровне знаний в области инженерии и гидрологии, атрибутов, которые до сих пор ассоциировались преимущественно с более иерархическими общественными конструкциями".

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